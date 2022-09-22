إسرائيل: إصابة شخص بجروح طفيفة في عملية طعن بالقرب من موديعين وتحييد المنفذ

قدم المسعفون الذين وصلوا إلى مكان الحادث العلاج للمصاب وشخصين آخرين أصيبوا بجروح طفيفة برذاذ الفلفل.

أصيب رجل بجروح طفيفة، مساء اليوم الخميس، في هجوم طعن في مفرق شيلات بالقرب من مدينة موديعين (وسط إسرائيل) وتحييد المنفذ

وقدم المسعفون الذين وصلوا إلى مكان الحادث العلاج للمصاب وشخصين آخرين أصيبوا بجروح طفيفة برذاذ الفلفل.

وفي وقت سابق من مساء اليوم الخميس، وقع هجوم طعن آخر مشتبه به بالقرب من بلدة حوارة بالضفة الغربية، حيث أصيب جندي إسرائيلي بجروح طفيفة.

جاءت العمليات بعد وقت قصير من إعلان الجيش الإسرائيلي عن دفع المزيد من قواته إلى شمالي الضفة الغربية تزامنا مع رفع حالة التأهب لمناسبة الأعياد اليهودية، وكان الأمن الإسرائيلي، قد أكد أنه تلقى معلومات استخبارية عن نية فلسطينيين تنفيذ هجمات ضد جنود ومستوطنين إسرائيليين خلال فترة الأعياد التي تبدأ الأحد الوشيك وتستمر حتى منتصف أكتوبر/تشرين الأول الوشيك.

وكانت الشرطة الإسرائيلية، قد أعلنت الثلاثاء المنصرم العثور على جئة موسى صرصور، المهاجم الذي قتل المسنة (84 عاما) وسط الشارع في مدينة حولون ، حيث عثر عليه في شارع ديزنغوف وسط تل أبيب. صرصور (28 عاما) من قلقيلية في الضفة الغربية دخل الى إسرائيل وهو يحمل تصريحا، ولم يكن هناك أي تحذير من جانب الشاباك بخصوصه.