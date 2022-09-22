حماس: "نحمل اسرائيل المسؤولية الكاملة وإمكانية جر المنطقة كلها إلى حرب دينية مفتوحة"

حركة حماس تهدد بـ"معركة كبرى" في حال استمرار "الإنتهاكات" الإسرائيلي في القدس

قال عضو المكتب السياسي لحماس محمود الزهار اليوم الخميس، في بيان حذرت فيه حركة حماس خلال مؤتمر صحافي في المسجد العمري الكبير وسط مدينة غزة، من "استمرار عدوان اسرائيل ووحشيته بحق القدس والمقدسات" وقالت إن ذلك "سيكون سببًا في معركة كبرى " وأن تلك "الانتهاكات لن تمر".

كما حمّل الزهار اسرائيل "المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الانتهاكات، وإمكانية جر المنطقة كلها إلى حرب دينية مفتوحة". وقال لراديو الأقصى: "إن الاعتداءات ستتصاعد في الأيام المقبلة بعد العدوان الصهيوني على المسجد الأقصى المبارك، والقدس والأقصى خط أحمر، وسيحمي شعبنا الأقصى بدمائهم. وسيكون ردهم أشد، وكلما زاد الاحتلال من عدوانه على المسجد الأقصى، ستزداد المقاومة بكافة أشكالها، وهذا مؤشر حقيقي على أن الوضع على وشك الانفجار، وسوف ينفجر الاحتلال ويدفع ثمن جرائمه بحق المسجد الاقصى ".

وحث الزهار المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدولية على "اتخاذ الخطوات الضرورية لمنع هذه الانتهاكات الخطيرة ووضع حد فوري لجميع الأعمال الاستفزازية والعدائية الصهيونية في حرم الأقصى دون قيد أو شرط".

يأتي هذا في الوقت الذي يتهيأ فيه الإسرائيليون لمباشرة احتفالاتهم برأس السنة العبرية الأحد المقبل ليليها بعدها بعدة أيام يوم الغفران. وتشهد باحات المسجد الأقصى في القدس القديمة بانتظام مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين، ما يعتبر مصدر توتر شديد بين المسلمين واليهود منذ عقود.