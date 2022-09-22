إسرائيل: نتنياهو ينتقد خطاب لبيد في الأمم المتحدة "مليء بالضعف والهزيمة"و "يعرض مستقبل إسرائيل للخطر"

انتهم لابيد بـ"تعريض" مستقبل إسرائيل للخطر وقال "الليلة سمعنا كلمة مليئة بالضعف والهزيمة والانحناء للرأس"

انتقد زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة ، الوم الخميس، متهما إياه بـ "تعريض" مستقبل إسرائيل للخطر وقال "الليلة سمعنا كلمة مليئة بالضعف والهزيمة والانحناء للرأس"

وأكد نتنياهو على أن "ل بعد أن توصلنا إلى أربع اتفاقيات سلام تاريخية مع دول عربية تجاوزت الفيتو الفلسطيني"مشيرا إلى أنه وحلفاءه "لن يسمحوا بذلك".

وأدان نتنياهو موقف يائير لابيد من التهديد النووي الإيراني الذي تناوله خلال خطابه في الأمم المتحدة، وقال"لابيد يعرض مستقبلنا ووجودنا للخطر سواء في القضية الفلسطينية أو في القضية الإيرانية. بينما تندفع إيران إلى اتفاق نووي يعرض للخطر وجود دولة إسرائيل فإن لبيد لا يفعل شيئا".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، قد قال، اليوم الخميس، إنه ومعظم الإسرائيليين يؤيدون حل الدولتين شرط أن لا يكون مصدرا لتهديد إسرائيل"وأضاف " نسعى لتحقيق السلام مع الفلسطينيين بما يضمن أمن إسرائيل".

وتابع لابيد "السلام ليس حل وسط. إنه القرار الأكثر شجاعة يمكننا اتخاذه.. السلام ليس ضعف. إنه يجسد في داخله القوة الكاملة للروح البشرية. الحرب هي الاستسلام لكل ما هو سيء بداخلنا. السلام انتصار لكل خير".وأشار لابيد إلى أنه "على الرغم من كل العوائق، لا تزال أغلبية كبيرة من الإسرائيليين اليوم تؤيد رؤية حل الدولتين. وأنا واحد منهم".

و أثارت تصريحات يائير لابيد ردود فعل واسعة بين السياسيين الإسرائيليين قبل فترة وجيزة من انتخابات نوفمبر /تشرين الثاني المقبل، حيث من المتوقع أن تفوز كتلة نتنياهو بـ 60 مقعدًا في الكنيست المكون من 120 مقعدا، مما يجعلها أقل من مقعد واحد فقط لتأمين الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة.