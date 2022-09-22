غرق قارب يحمل مهاجرين فلسطينيين قبالة السواحل السورية، ومقتل 34 منهم

غادر آلاف المهاجرين اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين لبنان في الأشهر الأخيرة وشقوا طريقهم إلى أوروبا

غرق قارب للمهاجرين غادر لبنان في البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل مدينة طرطوس غربي سوريا. حتى الآن، تم اكتشاف ما لا يقل عن 34 جثة لمهاجرين غرقوا. تم نقل 14 مهاجرا تم انتشالهم من المياه إلى المستشفى.

وكان على متن القارب مهاجرون لبنانيون وسوريون وفلسطينيون. لم يتضح بعد العدد الدقيق للمهاجرين الذين كانوا على متن القارب، لكن أحد الناجين قال إن هناك أكثر من 150 شخصًا على متن القارب. وبحسب الناجين، غادر المركب قبل أيام من بلدة المنية شمال لبنان بهدف الوصول إلى أوروبا. ووجهة معظم قوارب المهاجرين التي تغادر لبنان في رحلة محفوفة بالمخاطر في البحر الأبيض المتوسط هي قبرص وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

يعاني لبنان من موجة هجرة في أعقاب الأزمة الاقتصادية الهائلة التي طال أمدها في البلاد. غادر آلاف المهاجرين اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين لبنان في الأشهر الأخيرة وشقوا طريقهم إلى أوروبا. الطريق في البحر الأبيض المتوسط خطير: في أبريل، غرق قارب مهاجرين قبالة ساحل طرابلس في لبنان، راح ضحيته العشرات.

قالت السلطات اللبنانية، اليوم، ان البحرية اللبنانية أنقذت زورقا على متنه 55 مهاجرا في وسط البحر كان يعاني من مشاكل فنية قبالة ساحل منطقة آخر شمال البلاد. كان على متن السفينة طفلان وامرأة حامل.