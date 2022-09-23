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روسيا تبدأ التصويت في استفتاء على ضم أربع مناطق أوكرانية إلى روسيا

i24news

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تظهر هذه الصورة المنشورة التي التقطتها دائرة الطوارئ الحكومية الأوكرانية ونشرتها في 27 يونيو 2022 رجال الإنقاذ يعملون في مركز تجاري تعرض لضربة صاروخية روسية في مدينة كريمنشوك بشرق أوكرانيا.
STR / Ukraine's State Emergency Service / AFPتظهر هذه الصورة المنشورة التي التقطتها دائرة الطوارئ الحكومية الأوكرانية ونشرتها في 27 يونيو 2022 رجال الإنقاذ يعملون في مركز تجاري تعرض لضربة صاروخية روسية في مدينة كريمنشوك بشرق أوكرانيا.

غوتيريش “ضم أي دولة لأراضي دولة أخرى عبر التهديد أو استخدام القوة هو انتهاك لميثاق الأمم المتحدة"

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية بدء استفتاءات الضم في المناطق الأوكرانية الخاضعة بشكل كامل أو جزئي لسيطرة روسيا، في خطوة اعتبرتها كييف والدول الغربية “صورية”.

وقال فلاديمير فيسوتسكي رئيس لجنة الانتخابات المركزية الروسية اليوم لوكالة "سبوتنيك" للأنباء “اليوم، في تمام الساعة الثامنة صباحًا بتوقيت موسكو، بدأت عملية إجراء استفتاء على الانضمام إلى روسيا الاتحادية ل"دونيتسك". من ناحية أخرى، صرح عضو لجنة الانتخابات المركزية، بأن مراكز التصويت فتحت أبوابها أمام الناخبين في "لوغانسك".

Video poster

ومن المقرر أن يستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري في منطقتي"دونيتسك" و"لوغانسك" الانفصاليتين المواليتين لروسيا، وفي منطقتي خيرسون وزابوريجيا الخاضعتين لسيطرة الروس.

وهذه الاستفتاءات التي يجري الإعداد لها منذ شهور ستكون مشابهة للاستفتاء الذي أجري في 2014 في القرم وأضفى الطابع الرسمي على ضم روسيا شبه الجزيرة الأوكرانية.

وكان أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة قد عبر عن قلقه مساء أمس الخميس، من البدء في الاستفتاء، وقال في اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا أنّ “ضم أي دولة لأراضي دولة أخرى عبر التهديد أو استخدام القوة هو انتهاك لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي”.

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