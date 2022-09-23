روسيا تبدأ التصويت في استفتاء على ضم أربع مناطق أوكرانية إلى روسيا

غوتيريش “ضم أي دولة لأراضي دولة أخرى عبر التهديد أو استخدام القوة هو انتهاك لميثاق الأمم المتحدة"

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية بدء استفتاءات الضم في المناطق الأوكرانية الخاضعة بشكل كامل أو جزئي لسيطرة روسيا، في خطوة اعتبرتها كييف والدول الغربية “صورية”.

وقال فلاديمير فيسوتسكي رئيس لجنة الانتخابات المركزية الروسية اليوم لوكالة "سبوتنيك" للأنباء “اليوم، في تمام الساعة الثامنة صباحًا بتوقيت موسكو، بدأت عملية إجراء استفتاء على الانضمام إلى روسيا الاتحادية ل"دونيتسك". من ناحية أخرى، صرح عضو لجنة الانتخابات المركزية، بأن مراكز التصويت فتحت أبوابها أمام الناخبين في "لوغانسك".

ومن المقرر أن يستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري في منطقتي"دونيتسك" و"لوغانسك" الانفصاليتين المواليتين لروسيا، وفي منطقتي خيرسون وزابوريجيا الخاضعتين لسيطرة الروس.

وهذه الاستفتاءات التي يجري الإعداد لها منذ شهور ستكون مشابهة للاستفتاء الذي أجري في 2014 في القرم وأضفى الطابع الرسمي على ضم روسيا شبه الجزيرة الأوكرانية.

وكان أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة قد عبر عن قلقه مساء أمس الخميس، من البدء في الاستفتاء، وقال في اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا أنّ “ضم أي دولة لأراضي دولة أخرى عبر التهديد أو استخدام القوة هو انتهاك لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي”.