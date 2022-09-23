الشرطة الإسرائيلية ترفع اليقظة إلى أعلى مستوى قبيل الأعياد اليهودية

سيتم نشر آلاف من رجال الشرطة في جميع أنحاء البلاد، خاصة في القدس وفي جميع أنحاء الضفة الغربية

في حالة تأهب قصوى رفعت الشرطة الإسرائيلية حالة التأهب إلى أعلى مستوى صباح اليوم (الجمعة) في إسرائيل بمناسبة رأس السنة العبرية، وزاد الجيش الإسرائيلي من قواته، خاصة في القطاع الشمالي من الضفة الغربية بالقرب من نابلس وجنين، ويوم الأحد، سيتم فرض إغلاق في الضفة لمدة ثلاثة أيام.

ستكون اليقظة في ذروتها حتى نهاية الأعياد اليهودية، وسيدخل النظام الأمني ​​في حالة تأهب قصوى في ظل سلسلة الهجمات في الآونة الأخيرة. كما وسيتم نشر الآلاف من ضباط الشرطة في جميع أنحاء البلاد، ولن يعود العديد من الجنود إلى ديارهم في العطلة وسيبقون على أهبة الاستعداد.

وتم إحباط 47 عملية من قبل شرطة منطقة القدس منذ بداية العام، كما وستتم زيادة القوات في العاصمة في عطلة الأعياد. واستعرض قائد لواء القدس، دورون ترجمان، حالة يقظة شرطة القدس في بداية الأسبوع، وقال إن الإنذارات أكثر من السنوات السابقة. وحاول التهدئة، مشيرًا إلى أن الشرطة تعتزم نشر الكثير من قوات الشرطة في منطقة ساحة صهيون وفي مناطق ترفيهية أخرى في القدس.

في الآونة الأخيرة، رصدت شرطة القدس العديد من حوادث القتال بين اليهود والعرب، سواء في ميدان صهيون أو في مناطق أخرى في وسط المدينة، وتعتزم الشرطة تعزيز منطقة وسط المدينة استعدادًا لمثل هذه الحوادث.