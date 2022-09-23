الشاباك: اعتقال فلسطينيين نفذوا إطلاق نار في الضفة الغربية، ومنهم خلية تابعة لحماس

تم اعتقال فلسطيني يبلغ من العمر 16 عامًا، والذي نفذ عملية إطلاق النار في مستوطنة الكرمل الأسبوع الماضي

أعلن الشاباك أنه تم حل عمليتي إطلاق نار في الضفة الغربية والقاء القبض على المنفذين، بحسب الشاباك، تم اعتقال خلية تابعة لحماس نفذت عملية إطلاق نار على مركبات إسرائيلية بالقرب من عينافوس في 9 سبتمبر\ايلول الجاري، مما أدى إلى إصابة شخص بجروح طفيفة.

بالإضافة إلى ذلك، تم اعتقال فلسطيني يبلغ من العمر 16 عامًا، والذي نفذ عملية إطلاق النار في مستوطنة الكرمل الأسبوع الماضي. كما تم ضبط الأسلحة التي استخدمها المنفذون.

وفي بداية الشهر الجاري حدث إطلاق نار من سيارة مارة باتجاه مركبتين إسرائيليتين، بين مفترق عينابوس ومفترق بيتا قرب بلدة حوارة ومدينة نابلس. وكان مواطنون إسرائيليون يجلسون في السيارات، وأصيب شخص بشظايا طفيفة، وتم نقله إلى المستشفى.

في مكان الهجوم، تم العثور على 11 رصاصة عيار 9 ملم أطلقت باتجاه السيارتين. وبعد نشاط شاق لقوات الأمن الإسرائيلية، تم اعتقال عدد من المشتبه بهم الذين ربطوا أنفسهم بالحادث في تحقيقهم من قبل الشاباك.

وقال الشاباك : "بعد التحقيق مع المشتبه بهم، ومن كل المعلومات المتوفرة لدينا، فهي خلية عسكرية تابعة لحماس، يديرها نشطاء حماس من قطاع غزة، وهي المسؤولة عن تنفيذ الهجوم. كما تم خلال تحقيق الشاباك مصادرة أسلحة وذخائر استخدمت في تنفيذ العملية".