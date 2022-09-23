إيران: تظاهرات مؤيدة للحجاب مع استمرار انقطاع الانترنت

مقتل 17 شخصا على الأقل في التظاهرات الاحتجاجية التي خرجت في مناطق عدة من إيران منذ إعلان وفاة مهسا

تظاهر الآلاف في أنحاء مدن إيران، اليوم الجمعة، في مسيرات مؤيدة للحجاب تدعمها الحكومة، بعد أسبوع من الاحتجاجات الدموية على وفاة الشابة مهسا أميني التي أوقفتها شرطة الأخلاق ودخلت في غيبوبة قبل أن تتوفى في ظروف لم تتضح بعد، في ما تبقى القيود المشددة مفروضة على الانترنت في كل أنحاء البلاد.

وقتل 17 شخصا على الأقل في التظاهرات الاحتجاجية التي خرجت في مناطق عدة من إيران منذ إعلان وفاة مهسا أميني وتخللتها مواجهات، بينهم عناصر في قوى الأمن، بحسب الإعلام الرسمي الإيراني، لكنّ الحصيلة قد تكون أعلى، وفق منظمات غير حكومية تتابع الشأن الإيراني في الخارج.

ومن جهته أورد مركز حقوق الإنسان في إيران (ICHRI) الذي يتخذ من نيويورك مقرا أن عدد قتلى الاحتجاجات ارتفع الى 36، مشيرا الى تواصل الاحتجاجات في مدن عدة، وقال "في اليوم السابع من الاحتجاجات في إيران، أقرّ المسؤولون بمقتل 17 شخصا على الأقل، بينما تشير المصادر المستقلة الى36".

وأضاف "من المتوقع أن ترتفع الحصيلة. على قادة العالم أن يضغطوا على المسؤولين الإيرانيين للسماح بالتظاهر من دون استخدام السلاح القاتل".

وتخلّلت الاحتجاجات مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن، وأحرق المتظاهرون آليات للشرطة وألقوا الحجارة باتجاهها، وفق أشرطة فيديو تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وناشطين. وردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع وأوقفت عددا من الأشخاص، بحسب وسائل إعلام إيرانية.

وقال مركز "هنكاو" لحقوق الإنسان الكردي والذي يتخذ من أوسلو مقرا إن قوات الأمن استخدمت "اسلحة نصف ثقيلة" ضد المتظاهرين ليلا في مدينة أوشناويه في الشمال، واشار إلى أن "الحكومة ردّت على المتظاهرين بالذخيرة الحية والمسدسات والغاز المسيل للدموع، وفق أشرطة فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي التي ظهر فيها اشخاص ينزفون بغزارة".

وما تزال خدمات الإنترنت والاتصالات شبه مقطوعة بالكامل عن البلاد منذ يومين. وتحدث موقع "نيتبلوكس" لمراقبة الإنترنت عن "اضطرابات" في الشبكة. وكانت خدمات واتساب وانستغرام أوقفت منذ الأربعاء.وذكرت وكالة أنباء "فارس" أن الإجراء اتخذ بسبب "أعمال نفذها مناهضو الثورة ضد الأمن القومي عبر شبكات التواصل الاجتماعي".