محمود عباس: نريد أن نعيش بسلام مع إسرائيل ونقيم دولتنا

عباس:"إسرائيل قررت أن ألا تكون شريكا لنا في عملية السلام.. و تسعى لتدمير حل الدولتين وفرض سياسة الأمر الواقع"

قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اليوم الجمعة، إن"ثقتنا في تحقيق سلام قائم على العدل والقانون الدولي تتراجع" مؤكدا على أنه "لم يعد هناك شريك إسرائيلي يمكن الحديث معه" وتابع "نريد أن نعيش بسلام مع إسرائيل ونقيم دولتنا"

ووجه عباس انتقادات واسعة لإسرائيل، في كلمته أمام الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، وقال "إسرائيل قررت أن ألا تكون شريكا لنا في عملية السلام.. و تسعى لتدمير حل الدولتين وفرض سياسة الأمر الواقع" .

وطالب عباس المجتمع الدولي بوضع المنظمات المتطرفة الإسرائيلية على قوائم الإرهاب. وشدد على أن بلاده تريد أن "تعيش بسلام مع إسرائيل"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المستوطنين الإسرائليين أصبحوا يمثلون 25في المئة من سكان الضفة الغربية.

واتهم عباس إسرائيل بالاستمرار في "الاعتداء على المناطق المقدسة في القدس"، وكذلك "تعطيل الانتخابات الفلسطينية الرئاسية والتشريعية".وجدد التأكيد على أن فلسطين ستسعى للانضمام لمؤسسات دولية، وتريد العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وفي إشارة للعنف والجمات المتبادلة مع إسرائيل، قال عباس: "لن نلجأ للسلاح ولن نلجأ للعنف وسنحارب الإرهاب معكم ولكن احمونا من العنف والارهاب والسلاح".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، قد قال ،أمس الخميس، خلال كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77 بنيويورك، إنه ومعظم الإسرائيليين يؤيدون حل الدولتين شرط أن لا يكون مصدرا لتهديد إسرائيل"وأضاف " نسعى لتحقيق السلام مع الفلسطينيين بما يضمن أمن إسرائيل".

و أكد على أن "القوة الاقتصادية والعسكرية تسمح لإسرائيل بحماية أنفسنا ولكنها تتيح لنا أيضًا شيئًا آخر.. السعي من أجل السلام مع العالم العربي بأسره، ومع أقرب جيراننا – الفلسطينيين".وأضاف: "الاتفاق مع الفلسطينيين، على أساس دولتين لشعبين، هو الشيء الصحيح لأمن إسرائيل واقتصادها ومستقبل أطفالنا".

ومن جهته قال السفير الأمريكي في إسرائيل توماس نايدز في تغريدة على تويتر: "خطاب شجاع لرئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في الجمعية العامة للأمم المتحدة لدعم حل الدولتين.. التعايش السلمي هو السبيل الوحيد للمضي قدما.. كما حث الرئيس جو بايدن هنا في يوليو/تموز.. شعبان، لهما جذور عميقة وقديمة في هذه الأرض، يعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن".

غير أن المعارضة الإسرائيلية انتقدت على لسان زعيمها ورئيس حزب الليكود ورئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو هذا الخطاب.وقال نتنياهو في تغريدة على تويتر: "أنا أقول للابيد: لن نسمح لك بإقامة (حماستان) على حدود كفار سابا، بتاح تكفا ونتانيا. لن نسمح لكم بإعادة إسرائيل إلى كارثة أوسلو".