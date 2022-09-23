الخارجية الإسرائيلية تعلن عن مقتل سائحتين إسرائيليتين في حادث سير في جورجيا

لم يتم تحديد التفاصيل المتعلقة بعدد الجرحى الإسرائيليين على الفور، ولم يتم الإفصاح عن تفاصيل حالتي الوفاة

إعلنت وزارة الخارجية الاسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، عن مقتل سائحين اسرائيليين في حادث اصطدام حافلة صغيرة بمركبة وإصابة حوالي 15 شخصا آخر على طريق يبعد حوالي 25 ميلًا عن باتومي في جنوب جوريجا.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها تعمل على جمع تفاصيل الحادث وأن مسؤولًا قنصليًا إسرائيليًا في طريقه إلى مكان الحادث من السفارة في تبليسي. كما تتعامل وزارة الإسرائيليين في الخارج مع الحادث.

وقالت السفيرة الإسرائيلية لدى جورجيا هداس ميتساد، في بيان: "بدأنا بالتعامل مع الحادث مع القنصل في سفارة وإدارة شؤون الإسرائيليين بالخارج في الجناح القنصلي بوزارة الخارجية،ومع السلطات الجورجية من أجل تسريع معالجة الإجراءات على الفور"

ووفقا لما ذكره موقع باتوميليبي الإخباري الجورجي وقع الحادث عندما اصطدمت الحافلة الصغيرة بمركبة ، ولم يتم الابلاغ عن سبب الحادث.

وبحسب ما ورد اشترى الإسرائيليون حزمة عطلتهم من خلال وكالة سياحة، ومع ذلك، فقد سافروا بشكل مستقل وليس من خلال الشركة. ولم يتم تحديد التفاصيل المتعلقة بعدد الجرحى الإسرائيليين على الفور، ولم يتم الإفصاح عن أي تفاصيل عن حالتي الوفاة حتى الآن.