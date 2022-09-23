ارتفاع ضحايا قارب المهاجرين غير شرعيين قبالة السواحل السورية إلى أكثر من 77 شخصا

تم حتى الآن إنقاذ 20 شخصا ونقلهم إلى المستشفى في سوريا للعلاج.

ارتفع عدد ضحايا قارب المهاجرين غير الشرعيين الذي انطلق قبل أيام من لبنان باتجاه أوروبا وغرق قبالة سوريا إلى أكثر من 77 قتيلا حتى الآن، وتم حتى الآن إنقاذ 20 شخصا ونقلهم إلى المستشفى في سوريا للعلاج.

وأوضحت السلطات السورية أن معظم الناجين يتلقّون مساعدة بواسطة الأوكسيجين، وبعضهم نقل إلى العناية المركزة.وبحسب التلفزيون السوري، فإن المركب كان يستقلّه ما لا يقل عن 150 شخصاً.

ونقل المدير العام للموانئ البحرية السورية العميد سامر قبرصلي عن ناجين قولهم، إن "الزورق انطلق من لبنان - المنية (شمال) منذ عدة أيام بقصد الهجرة" وعلى متنه ركاب من جنسيات عدة.

من جهته، أشار وزير النقل اللبناني علي حميّة في تغريدة إلى أن "الزورق يحمل على متنه لبنانيين" لم يحدد عددهم.

ووفقاً للبنك الدولي، يمرّ لبنان منذ 2019 بواحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية على الصعيد الدولي منذ عام 1850 سببها سوء الإدارة وفساد الطبقة الحاكمة التي ظلّت بدون تغيير تقريباً لعقود.

وفي ظل تردّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، تضاعف عدد المهاجرين الذين يحاولون الفرار بحراً من لبنان، وغالباً ما تكون وجهتهم جزيرة قبرص، الدولة الأوروبية الواقعة قبالة السواحل اللبنانية.