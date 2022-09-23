الخارجية السعودية: تصريح رئيس الوزراء الإسرائيل بخصوص حل الدولتين "إيجابي إذا ترجم لأفعال"

فيصل بن فرحان بن عبدالله: "السلام يتطلب حوارا مباشرا بين الإسرائيليين والفلسطينيين"

رحب وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بتصريح رئيس الوزراء الإسرائيل يائير لابيد، بخصوص حل الدولتين قائلا: "إيجابي إذا ترجم لأفعال"مشيرا إلى أن "السلام يتطلب حوارا مباشرا بين الإسرائيليين والفلسطينيين"

جاء تصريحات فيصل بن فرحان بن عبدالله، لتلفزيون العربية السعودي.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، قد قال في خطابه أمام الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الخميس، "الاتفاق مع الفلسطينيين، على أساس دولتين لشعبين، هو الشيء الصحيح لأمن إسرائيل واقتصادها ومستقبل أطفالنا".وابع: "السلام ليس حل وسط. إنه القرار الأكثر شجاعة الذي يمكننا اتخاذه. السلام ليس ضعف. إنه يجسد في داخله القوة الكاملة للروح البشرية"، مضيفا "الحرب هي الاستسلام لكل ما هو سيء بداخلنا. السلام انتصار لكل خير".

ومن جهته قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اليوم الجمعة، إن"ثقتنا في تحقيق سلام قائم على العدل والقانون الدولي تتراجع" مؤكدا على أنه "لم يعد هناك شريك إسرائيلي يمكن الحديث معه" وتابع "نريد أن نعيش بسلام مع إسرائيل ونقيم دولتنا"وكانت الولايات المتحدة، أشادت، الخميس، بخطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد حول حل الدولتين.

وفي السياق رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن: "أرحب بتصريح لابيد الشجاع في الجمعية العامة للأمم المتحدة: "الاتفاق مع الفلسطينيين، على أساس دولتين لشعبين، هو الشيء الصحيح لأمن إسرائيل، واقتصاد إسرائيل ومستقبل أطفالنا ومستقبل المنطقة"