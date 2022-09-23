سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة: "خطاب محمود عباس وهمي ومليء بالأكاذيب"

جلعاد:"محاولة الفلسطينيين فرض العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ستفشل، الولايات المتحدة تعارض ذلك"

وصف سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، خطاب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اليوم الجمعة، أمام الأمم المتحدة بأنه "وهمي ومليء بالأكاذيب ولا علاقة له بالواقع"وتابع "لقد أثبت أبو مازن مرة أخرى أن وقته قد انتهى. مرارا وتكرارا ، يستخدم الأمم المتحدة للتحريض ضد إسرائيل ودعم الإرهابيين".

وشدد حلعاد أردان على أن "محاولة الفلسطينيين فرض العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ستفشل، الولايات المتحدة تعارض ذلك، وكذلك أعضاء مجلس الأمن الذين يعرفون جيداً أنه رفض أي خطة سلام في الماضي وأن المنظمات الإرهابية تسيطر على المناطق، السلطة الفلسطينية"واضاف "سنتحرك ضد هذه العضوية ونضمن رفضها في مجلس الأمن".

وكان رئيس السلطة الفلسطينية قد قال أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة 77، قد قال "ثقتنا في تحقيق سلام قائم على العدل والقانون الدولي تتراجع" مؤكدا على أنه "لم يعد هناك شريك إسرائيلي يمكن الحديث معه" وتابع "نريد أن نعيش بسلام مع إسرائيل ونقيم دولتنا"

ومن جهاه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، أمس الخميس، إنه ومعظم الإسرائيليين يؤيدون حل الدولتين شرط أن لا يكون مصدرا لتهديد إسرائيل"وأضاف " نسعى لتحقيق السلام مع الفلسطينيين بما يضمن أمن إسرائيل".