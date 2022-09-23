أقيم حفل الزفاف في ظل حراسة مشددة وبحضور الأهل والأصدقاء. يعيش يوآف حياة خاصة للغاية،

عاد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد إلى إسرائيل لحضور حفل زفاف نجله الأكبر يوآف لابيد، اليوم الجمعة، بعد حضوره الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقام يوآف لابيد بإضفاء الطابع الرسمي على علاقته مع خطيبته، شاي ألو، في كيبوتس هولدا، بالقرب من رحوفوت في وسط إسرائيل، حيث تعيش العروس وعائلتها، وتعمل والدتها في التصميم الداخلي، ويعمل والدها في مجال التأمين.

وأقيم حفل الزفاف في ظل حراسة مشددة وبحضور الأهل والأصدقاء. يعيش يوآف حياة خاصة للغاية، ويبتعد عن الصحافة وعين الجمهور، بينما يتولى والده الدور الأعلى في الدولة.

وكان يوآف قد طلب الزواج منذ عام تقريبًا بينما كان الزوجان في إجازة في باريس.

ونشر الاثنان منشورًا للإعلان عن الاقتراح على الشبكات الاجتماعية. ورد رئيس الوزراء لبيد في تعليق: "سيأتي يوم يا بني، في سنوات عديدة، وستدرك أن هذا الصباح كان أهم يوم في حياتك".

وانتشر مقطع فيديو من حفل الزفاف على مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث شوهد لبيد يغني أغنية تكريما لابنه مع صديقه المطرب رامي كلاينشتاين.

كان رد فعل الحضور مصدوما من قدرة رئيس الوزراء على الغناء، حيث اعتاد لابيد أن يكون كاتب أغاني في حياته الماضية، حيث كان يكتب الأغاني للعديد من المطربين الإسرائيليين، بما في ذلك كلاينشتاين نفسه.