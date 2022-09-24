ولي العهد السعودي يجري مباحثات مع مسؤولين أمريكيين حول أزمتي اليمن وأوكرانيا

جرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين والمتابعة النشطة لمخرجات قمة جدة وخاصة بمجال أمن الطاقة

أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أمس الجمعة، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحث مع مسؤولين أمريكيين العلاقات الثنائية وأزمتي اليمن وأوكرانيا.

وأضافت الوكالة، أنه "جرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين والمتابعة النشطة لمخرجات قمة جدة وخاصة بمجال أمن الطاقة والاستثمار في الشراكة العالمية للبنية التحتية والاستثمار"، مشيرة إلى أنه "تم مناقشة التطورات في المنطقة بما في ذلك اليمن".

ومن جهته، أبدى الجانب الأمريكي خلال اللقاء شكره لجهود وساطة ولي العهد التي تكللت بالنجاح بالإفراج عن اثنين من المواطنين الأمريكيين ضمن العشرة أسرى من جنسيات مختلفة".

وجاء ذلك خلال لقاء ولي العهد السعودي في الديوان الملكي بقصر السلام في جدة، منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي بريت ماكغورك، وكبير المستشارين لشؤون أمن الطاقة العالمي آموس هوكستين، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ.

وكانت الخارجية السعودية، قد أعلنت الأربعاء الماضي في بيان لها، "نجاح وساطتها في الإفراج عن 10 أسرى من جنسيات مختلفة، في عملية تبادل بين روسيا وأوكرانيا".