ارتفاع ضحايا قارب المهاجرين غير شرعيين قبالة السواحل السورية إلى 86 قتيلا

وقال مدير عام الموانئ البحرية سامر قبرصلي، إن "عدد ضحايا الزورق ارتفع إلى 86 شخصاً"

أفادت وسائل إعلام سورية، أن حصيلة ضحايا غرق مركب الهجرة قبالة السواحل السورية إرتفع اليوم السبت إلى 86 شخصاً، وتُعدّ الأعلى منذ بدء ظاهرة الهجرة غير الشرعية انطلاقاً من لبنان الغارق في أزماته.

وقال مدير عام الموانئ البحرية سامر قبرصلي لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، إن "عدد ضحايا الزورق ارتفع إلى 86 شخصاً"، حيث كانت آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة السورية أمس الجمعة بلغت 77 قتيلاً.

وكانت السلطات السورية قد عثرت الخميس الماضي، على عشرات الجثث قبالة مدينة طرطوس الساحلية، بينما تم إنقاذ عشرين شخصاً فقط، من ركاب المركب الذي أبحر قبل أيام من شمال لبنان، وراوحت التقديرات بشأن عدد ركابه بين 100 و150 شخصاً من اللبنانيين واللاجئين السوريين والفلسطينيين، من دون أن تتضح بعد ملابسات غرقه.

وترتفع حصيلة الضحايا تباعاً منذ الإعلان عن غرق الزورق.ولا تزال عمليات البحث عن مفقودين مستمرة.

وشيعت عائلات في لبنان أمس الجمعة ضحاياها، وتسلمت أخرى لبنانية وفلسطينية مساء جثث أقربائها عبر معبر العريضة الحدودي ليتم دفنها السبت.

وفي هذا السياق، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن "10 أطفال لقوا مصرعهم في الحادثة وفق تقارير أولية". واعتبرت في بيان أنه "كما هو الحال في العديد من المناطق في المنطقة، يعيش الناس في لبنان في ظروف قاسية تؤثر على الجميع، ولكنها أكثر قسوة بشكل خاص على الأشخاص الأضعف".

وبدوره، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في بيان "هذه مأساة مؤلمة أخرى"، داعياً المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة الكاملة لـ"تحسين ظروف النازحين قسراً والمجتمعات المضيفة في الشرق الأوسط".

ومن جهته، قال المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو "لا يجدر بالأشخاص الباحثين عن الأمان أن يجدوا أنفسهم مضطرين لخوض رحلات هجرة محفوفة بالمخاطر ومميتة".

فيما اعتبر المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني أن "لا أحد يصعد على مراكب الموت بسهولة. يتخذ الأشخاص هذه القرارات الخطيرة، ويخاطرون بحياتهم بحثاً عن العيش بكرامة"، وأضاف "علينا أن نفعل المزيد لمعالجة الشعور باليأس في لبنان والمنطقة".