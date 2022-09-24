واشنطن تعلن إجراءات لتسهيل اتصال الإيرانيين بالانترنت، وقائد الأمن بشمال إيران يؤكد "منذ بضع ليالٍ ونحن على حافة السقوط"

أكد الجنرال عزيز الله ملكي، أنه "لولا إرسال قوات من المحافظات الأخرى لسيطر المحتجون على المحافظة"

أكدت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، أنها خففت قيود تصدير التكنولوجيا المفروضة على إيران لتوسيع الوصول إلى خدمات الإنترنت التي قيدتها الحكومة بشدة وسط حملة لقمع التظاهرات مستمرة منذ أسبوع احتجاجا على وفاة مهسا أميني، أثناء احتجازها لدى شرطة الآداب.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن، "قطع طهران الإنترنت محاولة لمنع العالم من مشاهدة حملتها العنيفة ضد المتظاهرين السلميين"، وأكد نائب وزير الخزانة والي أدييمو في بيان أن "الإجراء الجديد سيسمح لشركات التكنولوجيا بتوسيع نطاق خدمات الإنترنت المتاحة للإيرانيين".

وتابع والي أدييمو، "مع خروج الإيرانيين الشجعان إلى الشارع للاحتجاج على وفاة مهسا أميني تضاعف الولايات المتحدة دعمها لتدفق المعلومات بحرية إلى الشعب الإيراني".

وبدوره، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينك،ن في بيان منفصل "قطعت الحكومة الإيرانية الوصول إلى الإنترنت عن معظم مواطنيها البالغ عددهم 80 مليونًا لمنعهم - والعالم - من مشاهدة حملتها العنيفة ضد المتظاهرين السلميين"، مؤكد أن "بلاده ستساعد في ضمان عدم بقاء الشعب الإيراني في عزلة وجهل".

وقال الملياردير إيلون ماسك عبر تويتر إن شركته "ستارلينك" للإنترنت عبر الأقمار الصناعية ستفعل خدماتها في إيران لتوفير خدمات الإنترنت بعد إعلان بلينكن.

وتوفر "ستارلينك" الإنترنت عبر شبكة ضخمة من الأقمار الصناعية، وتستهدف السكان في المناطق النائية الذين لا يستطيعون الحصول على خدمة إنترنت سريعة.

ومن جانب آخر، نشر موقع موقع "غيل خبر"، مقابلة مع قائد قوات الشرطة في محافظة جيلان، الجنرال عزيز الله ملكي، والذي قال "منذ ليال ونحن على حافة السقوط"، حيث عرفت في الليالي الأخيرة مظاهرات عارمة وخاصة في عاصمتها رشت، حسب موقع العربية.

لكن الخبر سرعان ما حُذف نظرا لخطورة وصوله إلى المحافظات الأخرى فتنهار معنويات قوات الأمن الإيرانية، حيث أكد الجنرال عزيز الله ملكي، أنه "لولا إرسال قوات من المحافظات الأخرى لسيطر المحتجون على المحافظة"، إلا أنه أشار إلى أن المحافظات الأخرى تواجه هي الأخرى "نفس التحديات، وقلة العدد في صفوف عناصر الأمن".

وكانت منظمة غير حكومية، قد أكدت أمس الجمعة، مقتل ما لا يقل عن 50 شخصا في حملة تشنها قوات الأمن الإيرانية لقمع احتجاجات جارية بالبلاد، في ما قال الرئيس الإيراني إن المظاهرات المؤيدة للحجاب والحكومة تظهر قوة بلاده.