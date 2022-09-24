عملية دهس بالقرب من نابلس في الضفة الغربية وتحييد المنفذ

مقتل فلسطيني مشتبه به بتنفيذ عملية دهس في منطقة نابلس في الضفة الغربية

اصطدم سائق سيارة فلسطيني اليوم (السبت) بسيارة شرطة على شارع 60 بالقرب من مستوطنة جلعاد في الضفة الغربية. لم تقع إصابات في الحادث نفسه، ولكن تم اطلاق النار على سائق السيارة وتحييده. وسيتم التحقق مما إذا كانت خلفية الحدث قومية او جنائية.

تواجد في مكان الحادث شرطي وجندي، وعندما رأى الجندي أن السائق الفلسطيني سارع باتجاههما بنية تنفيذ عملية دهس واصطدم بمركبتهما ردّ بإطلاق النار وأصاب المشتبه به حتى قُتِل.

وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي في بيان مقتضب: "أحبط جندي اسرائيلي محاولة دهس قرب مستوطنة حفات جلعاد بعدما أطلق النار نحو مركبة أسرعت تجاههم وأدى لتحييد المنفذ، لا إصابات في صفوف القوات".

وبينما تستعد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لفترة متوترة بشكل خاص خلال الأعياد، وقع حادث مماثل يوم أمس في منطقة نابلس، عندما أطلق مقاتلون النار على سائق سيارة تحمل لوحة صفراء (اسرائيلية) وأصيب جنديًا بجروح متوسطة. ومع ذلك، لم يحدد الجيش الإسرائيلي ما إذا كان هجومًا أم حادثًا، ويقوم بالتحقيق في ملابسات الحادث.

وبعد ذلك بوقت قصير، حاول فلسطيني فتح أبواب السيارات عند تقاطع موديعين، وقام بسحب السكين ومهاجمة رجلين كانا هناك.