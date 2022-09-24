اثناء اجتماع الهيئة العامة للامم المتحدة: تقدم كبير في المفاوضات حول الحدود البحرية مع لبنان

اعلنت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية باللغة العبرية (كان 11) مساء امس (الجمعة) أن هناك تقدم كبير في المفاوضات حول الحدود البحرية مع لبنان. وذلك اثناء اجتماع الهيئة العامة للامم المتحدة، تجول الوسطاء بين الطرف الإسرائيلي واللبناني من اجل الوصول الى حل.

التقى الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتين يوم الثلاثاء بفريق التفاوض الإسرائيلي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في إطار الجولة الأخيرة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان. وجاء الاجتماع بعد أن كتب مكتب رئيس الوزراء يائير لابيد يوم الإثنين : ان "إسرائيل تعتقد أنه من الممكن والضروري التوصل إلى اتفاق بشأن الخط البحري بما يخدم مصالح مواطني البلدين".

كما ينص إعلان المكتب على أن الاتفاقية ستسهم بشكل كبير وتعود بالفائدة على الاستقرار الإقليمي، وأعلن أن إنتاج الغاز لا علاقة له بالمفاوضات. وقال الرئيس اللبناني في وقت سابق ان محادثات تسجيل الحدود البحرية وصلت الى مراحلها النهائية "بما يضمن حقوق لبنان في البحث عن الغاز والنفط".