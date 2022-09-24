غانتس يرد على خطاب لابيد وعباس: "آمل أن نحل الصراع يومًا ما"

غانتس: "علينا انهاء الصراع، يمكن أن يتم ذلك من خلال خطاب عام استراتيجي"

رد وزير الأمن الإسرائيلي ورئيس حزب معسكر الدولة بيني غانتس مساء اليوم (السبت) في لقاء له مع القناة 13، على خطاب رئيس الوزراء يائير لابيد في الجمعية العامة للأمم المتحدة: "نحن بحاجة إلى أن نكون عمليين، علينا التوصل إلى تسوية دائمة. لذلك نحن بحاجة إلى وقت، للعمل على تقليل الصراع قدر الإمكان".

واضاف غانتس انه "يمكن أن يتم ذلك من خلال خطاب عام استراتيجي، من خلال تطوير البنية التحتية، من خلال تطوير الاقتصاد. هذا سيقلل من حدة الصراع ولن نكون اسرى الاحداث ".

وأضاف غانتس أيضًا أنه في رأيه، "غالبية المواطنين الإسرائيليين لا يريدون ان نحكم الفلسطينيين. من المهم أن نعزز السلطة الفلسطينية - فكلما كانت أقوى وأكثر حكمًا ذاتيًا، كلما كنا اسرائيل يهودية وديمقراطية ".

وبشأن الوضع الأمني ​​قبيل الأعياد، قال غانتس إن "هناك تحديات في كل الساحات، والأعياد فترة حساسة، وهناك عناصر راديكالية تحاول ان تحدث فوضى، هم لا يريدون الاستقرار والازدهار بل يريدون عكس ذلك. نحن نعزز الجهود الأمنية، أتمنى أن نجتاز الفترة بسلام ".