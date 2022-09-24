آلاف الجنود وفرض إغلاق على الضفة الغربية: حالة تأهب قصوى في عطلة الأعياد اليهودية

يركز الجيش جهوده على حماية الطرق والمستوطنات في الضفة الغربية وفي منطقة خط التماس

عزز الجيش الأسرائيلي اليوم السبت جهازه الأمني والذي بلغ حالة قصوى من التوتر على ضوء تزايد العمليات والهجمات خلال الفترة الأخيرة، وبسبب عطلة الأعياد اليهودية التي سيُحتفل بها ابتداء من غد (الأحد). ويركز الجيش جهوده على حماية الطرق والمستوطنات في الضفة الغربية وفي منطقة خط التماس من أجل تجاوز الفترة القادمة بسلام.

وبحسب ما نشر موقع واينت، تعمل في منطقة الضفة الغربية حاليا أكثر من 25 كتيبة، وتقرر تعزيز منطقة نابلس بدورية غولاني خلال الأعياد. وتركز النشاط الاستخباراتي والعملياتي على شمال الضفة الغربية، كما هو الحال في رام الله وجبل الخليل، ليتم الحفاظ علي الهدوء التام "بهدف خلق إغلاق قدر الإمكان على منطقة خط التماس".

وقال مسؤول كبير في الجيش الإسرائيلي لموقع Ynet. "لقد تم تعزيزنا بسبب الفترة المتوترة، لكننا نتحرك من موقع إلى موقع على طول خط التماس من أجل زيادة جاهزية الجنود وتأهبهم".

وفي الوقت نفسه، سيتم نشر مئات من رجال الشرطة والمقاتلين من حرس الحدود في منطقة القدس، إلى جانب تعزيزات أخرى، ابتداءً من يوم غدٍ حول البلدة القديمة وشرقي المدينة وفي مناطق الاحتكاك في القدس. وفي أعقاب التصعيد الأمني ​، تقرر في الشرطة زيادة التأهب إلى أعلى مستوى بهدف الوصول الآمن لآلاف الزوار إلى القدس، وإلى حائط المبكى والحرم القدسي على وجه الخصوص.

على الرغم من التأهب الشديد ، لا يزال الواقع على الأرض مغايرًا. اليوم فقط نفذ فلسطيني عملية دهس حيث أسرع بمركبته باتجاه دورية للشرطة بالقرب من البؤرة الاستيطانية "جفعات العاد" في الضفة الغربية، بينما كان هناك جنود وشرطي يفحصون سيارة فلسطينية أخرى. لاحظ جندي إسرائيلي كان في الموقع أن السيارة قادمة من الاتجاه المعاكس بهدف دهسهم، فأطلق أربع رصاصات على السائق للاشتباه به بأنه سينفذ عملية وأصابه اصابة قاتلة، وقال الجيش الإسرائيلي إن الجندي أحبط محاولة هجوم.