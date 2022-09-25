مقتل فلسطيني خلال اشتباكات بين الجنود الإسرائيليين وفلسطينيين في الضفة الغربية

أكدت جماعة عسكرية مقرها نابلس تدعى "عرين الأسد" مقتل عضوها سعيد كوني في الاشتباك

أعلن الجيش الإسرائيلي عن وقوع اشتباكات فجر الأحد مع فلسطينيين ما أسفر عن مقتل الشاب الفلسطيني سائد الكوني 26 عاما، في منطقة التعاون بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

رصدت قوات من لواء جولاني، وسط اعتمادها حالة تأهب قصوى قبل الأعياد التي تبدأ الأحد، مجموعة من الفلسطينيين المسلحين يقودون دراجة نارية وسيارة.

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وقال الجيش في بيان "قتل راكب الدراجة النارية وأصيب من كانوا على متنها لكنهم تمكنوا من الفرار عائدين إلى نابلس" مضيفا أنه يعتقد أن المجموعة كانت في طريقها لتنفيذ هجوم بالرصاص.

وأكدت جماعة عسكرية مقرها نابلس تدعى "عرين الأسد" مقتل عضوها سعيد كوني في الاشتباك. وأفادت تقارير فلسطينية أن عدة أشخاص أصيبوا بجروح.

وأظهرت الصور التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي دراجة نارية للمجموعة المزعومة محترقة وتضرر السيارة جراء إطلاق النار عليها. وكانت إسرائيل قد أعلنت، في وقت سابق، إغلاق المعابر إلى الضفة الغربية وقطاع غزة أمام الفلسطينيين خلال العام اليهودي الجديد، روش هاشانا، الذي يبدأ يوم الأحد، والأعياد التالية - يوم كيبور وسوكوت.

يشار إلى أن مفوض الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي قد قال الخميس الفائت إنه تم نشر عدد إضافي من القوات في حالة تأهب قصوى لمنع الهجمات العدائية خلال الأعياد القادمة التي ستستمر حتى 18 تشرين الأول/أكتوبر.