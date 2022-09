مقتل فلسطيني خلال اشتباكات بين الجنود الإسرائيليين وفلسطينيين في الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي عن وقوع اشتباكات فجر الأحد مع فلسطينيين ما أسفر عن مقتل الشاب الفلسطيني سائد الكوني 26 عاما، في منطقة التعاون بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

رصدت قوات من لواء جولاني، وسط اعتمادها حالة تأهب قصوى قبل الأعياد التي تبدأ الأحد، مجموعة من الفلسطينيين المسلحين يقودون دراجة نارية وسيارة.