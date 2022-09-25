الرئيس الإسرائيلي يتمنى لليهود في جميع أنحاء العالم سنة جديدة سعيدة

جاء في كلمة الرئيس "تعلمنا التقاليد اليهودية أنه في روش هشانا (رأس السنة) أسماؤنا محفورة في كتاب الحياة

تقدم الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ، الأحد، بمناسبة رأس السنة اليهودية الجديدة، روش هشانا بتحية احتفالية للجاليات اليهودية في جميع أنحاء العالم.

ووجه الرئيس الإسرائيلي تذكيرا لليهود في كافة أماكن تواجدهم عبر العالم والذين يستعدون لاستقبال العام 5783 في احتفال لمدة يومين يبدأ مساء الأحد، بضرورة الوحدة وأهمية مساعدة بعضهم البعض.

وجاء في كلمة الرئيس "تعلمنا التقاليد اليهودية أنه في روش هشانا (رأس السنة) أسماؤنا محفورة في كتاب الحياة. لكننا لسنا مسجلين فيه كأفراد فقط. نحن نرتقي ونسقط معا كشعب. لذلك دعونا نلتزم بأن نُدرج في كتاب الحياة - معًا. دعونا نساعد بعضنا البعض حتى ندرج في كتاب الحياة - معا.

دعونا نتذكر الجمال في وحدتنا. هكذا فقط يمكننا أن نفي بكلمات المرتل في المزمور، الملك داود: "ليكن سلام في أسوارنا وأمن داخل قلاعنا. من أجل إخوتي (وأضيف، أخواتي) وأصدقائي، أقول – فليكن السلام معكم" كما تمنى هرتسوغ لجميع اليهود البعيدين عن "وطنكم"، دولة اسرائيل" سنة جديدة حلوة وسعيدة.