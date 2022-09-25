دراسة : عدد اليهود في العالم يبلغ حوالي 15.3 مليون عشية رأس السنة العبرية الجديدة

أضافت الدراسة أن، "آلاف من الأشخاص ينتظرون الهجرة في إثيوبيا"

أفادت دراسة نشرتها الوكالة اليهودية، عشية السنة اليهودية 5783 الجديدة، أن "عدد اليهود في جميع أنحاء العالم بلغ حوالي 15.3 مليون، في ارتفاع طفيف عن السنة الماضية والتي تم تسجيل 15.2 مليون فقط.

وبحسب الدراسة التي أجراها البروفيسور سيرجيو ديلا بيرجولا، وهو أستاذ في معهد “اليهودية المعاصرة” في الجامعة العبرية في القدس، فإنه "يوجد في إسرائيل 7,080,000 يهودي مقارنة بـ 6,950,000 العام الماضي، فيما يعيش حوالي 8.25 مليون يهودي في الشتات، منهم 6 ملايين في الولايات المتحدة وحوالي 2.25 مليون في بقية العالم".

Arie Leib Abrams/Flash90 يهود يصلون عند حائط المبكى في البلدة القديمة بالقدس في 25 سبتمبر 2022 ، عشية رأس السنة الميلادية.

وأشارت الدراسة إلى أن "عدد اليهود الأمريكيين لا يزال مستقراً، بينما لا تزال فرنسا الدولة الثالثة في العالم التي تضم أكثر من 442 ألف نسمة، وتليها كندا في الترتيب 394 ألف نسمة، وبريطانيا العظمى 292 ألف، والأرجنتين 173 ألف، وروسيا 145 ألف، وأخيرا أوكرانيا 40 ألف يهودي".

وأضافت الدراسة أن، "آلاف من الأشخاص ينتظرون الهجرة في إثيوبيا"، وسجلت إسرائيل أكبر عدد من المهاجرين خلال 20 عامًا مع وصول ما يقرب من 60 ألف وافد من 93 دولة.