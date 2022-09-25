اختتام جلسة أمنية خاصة حول المفاوضات بين إسرائيل ولبنان حول ترسيم الحدود البحرية

الجلسة عقدت بحضور لابيد وبينيت ووزير الأمن غانتس ورئيس الموساد ورئيس هيئة الأركان

اجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد في وقت سابق اليوم جلسة أمنية خاصة مع رئيس الحكومة البديل بينيت، ووزير الأمن بيني غانتس، قائد هيئة الأركان كوخافي، رئيس الموساد برنياع ومسؤولين آخرين في جهاز الأمن. وتم تخطيط الاجتماع بحسب N12 بهدف الاستعداد لسيناريوهين- سواء سيكون هناك اتفاق حول الحدود البحرية مع لبنان أم لا، وذلك بعد أن أعلنت إسرائيل أنها تخطط ربط أنبوب الغاز من منصة كاريش مع الشاطئ، ما أثار غضب حزب الله والذي بعث رسالة شديدة إلى إسرائيل ردا على ذلك.

على خلفية المفاوضات بين إسرائيل ولبنان حول تحديد الحدود البحرية بين البلدية، تمحور الاجتماع اليوم حول قضية المنطقة الشمالية والتقدم بالتوقيع على اتفاق الحدود البحرية مع لبنان ومنصة كاريش. وكانت الرسالة التي بعثها ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى لبنان الأسبوع الماضي بأن "إسرائيل تعتقد بأن من الممكن التوصل الى اتفاق حول الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بصورة تخدم مصالح مواطني كلا البلدين".

وأضاف البيان "الاتفاق سيساهم بشكل كبير وسيخدم الاستقرار الإقليمي، إسرائيل تشكر الوسيط الأمريكي على عمله الجاد في محاولة التوصل إلى اتفاق. استخراج الغاز من منصة كاريش لا يرتبط بالمفاوضات، المنصة ستبدأ بانتاج الغاز بدون تأخير في الوقت الذي سيكون فيه ذلك ممكنا".وصرح الرئيس اللبناني ميشال عون بأن المباحثات حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل في مراحلها النهائية.