حماس ترد على رئيس الشاباك: "التهديدات لا تخيف شعبنا الفلسطيني"

وكان رئيس الشاباك رونين بار قد حذر بوقت سابق يحيى السنوار من التحريض ومحاولة اشعال الضفة الغربية

أكد المتحدث باسم حركة حماس، فوزي برهوم، اليوم الأحد، أن تهديدات رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك”، رونين بار، لن تخيف قيادة الحركة، مضيفا أن "تلك التهديدات ليست جديدة على الشعب الفلسطيني".

وأضاف فوزي برهوم، أن "التهديدات ستزيد شعبنا وقيادة المقاومة إصرار على المضي في طريق المقاومة بكافة أشكالها وأدواتها حتى دحر إسرائيل”.

وجاءت تصريحات فوزي برهوم، ردا على أقوال رئيس الشاباك الذي حذر زعيم حماس في غزة يحيى السنوار من الاستمرار في التحريض ومحاولة إشعال الضفة الغربية.

وكان رئيس الشاباك قد أكد في تصريحاته أنه "لا يمكن أن يبقى الهدوء في غزة في وقت تُشعل فيه حماس الأوضاع بالضفة من خلال تجنيد خلايا ومحاولة تنفيذ هجمات مسلحة".

وشهدت الأشهر الأخيرة زيادة مقلقة في عدد عمليات إطلاق النار وتزايد جهود المنظمات المسلحة لشن هذه الهجمات.