التأهب الأمني برأس السنة العبرية: الجهاز الأمني الإسرائيلي يلخص عشية عيد هادئة نسبيا

السلطات الإسرائيلية تفرض طوقا أمنيا على الضفة الغربية وتضاعف عدد المقاتلين في الضفة

لخص الجهاز الأمني عشية رأس السنة العبرية بأنها كانت هادئة نسبيا، حيث كان في الخلفية 50 تحذيرا من عمليات. وابتداء من الساعة الـ16:00 من بعد ظهر اليوم فرض إغلاق وطوق أمني على الضفة الغربية وعدد الجنود المتواجدين في الضفة الغربية بلغ رقما قياسيا بعد توزيع 22 كتيبة عسكرية.

من جانبه ، شارك رئيس هيئة الأركان أفيف كوخافي بمأدبة عشاء العيد مع مقاتلي سرية "هنحال" في معسكر الجلمة القريب من جنين شمالي الضفة الغربية، والذي خسر الضابط بار فيلح، خلال اشتباكات مع مسلحين قبل عشرة أيام قرب المعسكر. أيضا قائد منطقة الشمال شارك بمأدبة عشاء على الحدود اللبنانية مع المقاتلين، وذلك في أعقاب حالة التأهب القصوى في المنطقة الشمالية أيضا على خلفية النقاشات المرتقبة حول الحدود البحرية مع الحكومة اللبنانية.

أنظار القوات الأمنية الإسرائيلية وانتباههم يتجه نحو منطقة نابلس ،وذلك بعد أن نصبت قوة عسكرية تابعة لوحدة جولاني وقوة من كتيبة 202 كمينا نجحت من خلاله على ما يبدو من إحباط عملية إطلاق نار تجاه مستوطنة ’هار باركا’، وقتل خلال الاشتباكات مسلح فلسطيني كانت يستقل دراجة نارية.

المقاتلون نصبوا كمينا مدبرا للمسلحين الذين يطلقون على أنفسهم "جوب الأسود" وخرجوا خلال الليالي السابقة من نابلس ويقومون بإطلاق عدد كبير من الرصاص تجاه جبل بركة. ورصد الجيش الإسرائيلي تحركا مشتبها وقام بوضع القوة في كمين. وأحبطت العملية ولم يكن هناك إصابات بين القوات الأمنية.