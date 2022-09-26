بعد وقت قصير من بدء رأس السنة العبرية: اشتباكات بين القوات الإسرائيلية وفلسطينيين في القدس الشرقية

لم يتم تحديد اسباب هذه الاشتباكات على الفور فيما الشرطة والجيش في حالة تأهب في القدس والضفة الغربية

بعد وقت قصير من بدء عطلة رأس السنة اليهودية 5783 (روش هشانا) اندلعت أعمال عنف ليلة الأحد بين قوات الأمن الإسرائيلية وفلسطينيين في القدس الشرقية، وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية حرائق مشتعلة في حي الطور .

وذكرت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية (كان) أن فلسطينيين أطلقوا الألعاب النارية على شرطة الحدود في منطقة سلوان. ولم يتم تحديد اسباب هذه الاشتباكات على الفور فيما الشرطة والجيش في حالة تأهب في القدس والضفة الغربية. ولم ترد انباء عن وقوع اصابات.

ومن جهتها قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "مهاجمين ألقوا عبوات ناسفة على نقطة تفتيش عسكرية بالقرب من جنين في الضفة الغربية بينما كان رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي يحتفل براس السنة العبرية مع القوات القريبة، لم تكن هناك اصابات او اضرار"

وفي السياق ذكرت القناة الإسرائلية( 12) أن المفتش العام للشرطة الأغسرائيلية كوبي شبتاي، طلب من جميع الإسرائيليين الذين لديهم تصاريح أسلحة نارية حمل أسلحتهم في العطلة، خوفا من وقوع هجمات

في الأشهر المنصرمة ، استهدف القناصة الفلسطينيون العديد من المواقع العسكرية والقوات العاملة على طول السياج الأمني ​​في الضفة الغربية والمستوطنات الإسرائيلية والمدنيين على الطرق. ونصب الجنود كمينا لمجموعة من المسلحين الفلسطينيين كانوا متجهين على ما يبدو إلى مكان إطلاق النار، بحسب الجيش الإسرائيلي ، مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

في وقت لاحق من اليوم ، أعلن الجيش عن اعتقال أربعة مشتبه بهم في الضفة الغربية - من بينهم اثنان في نابلس - فيما يتعلق بحملة مكافحة الإرهاب التي بدأت قبل عدة أشهر.

أغلقت إسرائيل معابرها إلى الضفة الغربية وقطاع غزة أمام الفلسطينيين حتى نهاية العطلة مساء الثلاثاء الوشيك، وهو إجراء وقائي ضد العمليا العدائية في أوقات التوترات المتصاعدة.