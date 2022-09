بعد مهسا أميني، مقتل ناشطة إيرانية أخرى بـ 6 رصاصات من قبل قوات الأمن أثناء الإشتباكات

أفادت وسائل إعلام، أمس الأحد، أن الشابة الإيرانية، حديث النجفي، قتلت برصاص قوات الأمن بمدينة كرج، غرب طهران، أثناء اشتباكات بين رجال الأمن ومتظاهرين.

وأكد موقع العربية نقلا عن صحيفة "ذي صن" البريطانية، أن "الشابة البالغة من العمر 20 عاماً، أطلق عليها النار ست مرات وأصيبت في صدرها ووجهها ورقبتها من قبل قوات الأمن".

وأظهر مقطع فيديو على الإنترنت الناشطة وهي تربط شعرها وتستعد للانضمام إلى المتظاهرين في الشارع، فيما أظهر مقطع فيديو آخر أسرة الفتاة تبكي على صورة لها على قبر محفور حديثاً.