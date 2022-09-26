بعد مهسا أميني، مقتل ناشطة إيرانية أخرى بـ 6 رصاصات من قبل قوات الأمن أثناء الإشتباكات

"الشابة البالغة من العمر 20 عاماً، أطلق عليها النار ست مرات وأصيبت في صدرها ووجهها ورقبتها"

أفادت وسائل إعلام، أمس الأحد، أن الشابة الإيرانية، حديث النجفي، قتلت برصاص قوات الأمن بمدينة كرج، غرب طهران، أثناء اشتباكات بين رجال الأمن ومتظاهرين.

وأكد موقع العربية نقلا عن صحيفة "ذي صن" البريطانية، أن "الشابة البالغة من العمر 20 عاماً، أطلق عليها النار ست مرات وأصيبت في صدرها ووجهها ورقبتها من قبل قوات الأمن".

وأظهر مقطع فيديو على الإنترنت الناشطة وهي تربط شعرها وتستعد للانضمام إلى المتظاهرين في الشارع، فيما أظهر مقطع فيديو آخر أسرة الفتاة تبكي على صورة لها على قبر محفور حديثاً.

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وكانت الناشطة نجفي، قد نالت شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن شاركت بكثرة في التظاهرات وتحدت رجال الأمن أكثر من مرة، حتى باتت علامة بارزة من علامات الإحتجاج ضد مقتل مهسا.

وتسبب مقتل حديث نجفي موجة واسعة من الغضب داخل إيران وخارجها، كما استخدم رواد "تويتر"، بالإضافة إلى هاشتاغ مهسا أميني (وصل إلى 100 مليون)، هاشتاغ حديث نجفي على نطاق واسع، حسب موقع القبس.

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ويأتي هذا بعد أكثر من أسبوع من مقتل الشابة مهسا أميني، التي تعرضت للضرب حتى الموت على يد شرطة "الأخلاق" الإيرانية لعدم امتثالها لقواعد الحجاب في البلاد.