مسؤول لبناني يؤكد أن بلاده ستتوصل بالعرض الخطي لترسيم الحدود مع إسرائيل قبل نهاية الأسبوع

أكد نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الياس بو صعب، أن بلاده ستستلم العرض الخطي لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، من الوسيط الأمريكي، آموس هوكشتاين، قبل نهاية الأسبوع الحالي.

وقالت رئاسة الجمهورية اللبنانية، في تدوينة لها عبر تويتر، إن "الرئيس ميشال عون اطلع من بو صعب على نتائج زيارته الأخيرة إلى نيويورك، وآخر التطورات في ملف ترسيم الحدود البحرية ولقاءاته مع آموس هوكشتاين"، حسب موقع إر تي بالعربي.

وأشارت الرئاسة إلى أن "بو صعب أكد أن العرض الخطي الذي سيرسله هوكشتاين متوقع وصوله إلى بعبدا قبل نهاية الأسبوع الحالي".