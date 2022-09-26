مسؤول لبناني يؤكد أن بلاده ستتوصل بالعرض الخطي لترسيم الحدود مع إسرائيل قبل نهاية الأسبوع

أشارت الرئاسة إلى أن "بو صعب أكد أن العرض الخطي الذي سيرسله هوكشتاين متوقع وصوله إلى بعبدا قبل نهاية الأسبوع"

أكد نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الياس بو صعب، أن بلاده ستستلم العرض الخطي لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، من الوسيط الأمريكي، آموس هوكشتاين، قبل نهاية الأسبوع الحالي.

وقالت رئاسة الجمهورية اللبنانية، في تدوينة لها عبر تويتر، إن "الرئيس ميشال عون اطلع من بو صعب على نتائج زيارته الأخيرة إلى نيويورك، وآخر التطورات في ملف ترسيم الحدود البحرية ولقاءاته مع آموس هوكشتاين"، حسب موقع إر تي بالعربي.

وأشارت الرئاسة إلى أن "بو صعب أكد أن العرض الخطي الذي سيرسله هوكشتاين متوقع وصوله إلى بعبدا قبل نهاية الأسبوع الحالي".

https://twitter.com/i/web/status/1574297141522087938 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد قد اجرى في وقت سابق أمس الأحد، جلسة أمنية خاصة مع رئيس الحكومة البديل بينيت، ووزير الأمن بيني غانتس، قائد هيئة الأركان كوخافي، رئيس الموساد برنياع ومسؤولين آخرين في جهاز الأمن. وتم تخطيط الاجتماع بحسب N12 بهدف الاستعداد لسيناريوهين- سواء سيكون هناك اتفاق حول الحدود البحرية مع لبنان أم لا.

فيما اعلنت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية باللغة العبرية (كان 11) الجمعة الماضي، أن هناك تقدم كبير في المفاوضات حول الحدود البحرية مع لبنان. وذلك اثناء اجتماع الهيئة العامة للامم المتحدة، حيث تجول الوسطاء بين الطرف الإسرائيلي واللبناني من اجل الوصول الى اختراق نحو الحل.

واجتمع الوسيط الأمريكي عاموس هوخشتاين الأسبوع المنصرم، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية مع طاقم المفاوضات الإسرائيلي، وذلك في إطار الجولة الأخيرة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان.