الحرس الثوري الإيراني يقصف مواقع ومقرات لجماعات كردية في العراق

"هجمات الحرس الثوري جاءت ردا على دعم الانفصاليين للاضطرابات داخل إيران، فضلا عن محاولاتهم لتهريب الأسلحة"

نفذ الحرس الثوري الإيراني، اليوم الإثنين ، موجة ضربات بطائرات مسيرة ونيران مدفعية استهدفت مواقع ومقرات لجماعات كردية إيرانية معارضة داخل أراضي إقليم كردستان العراق، بحسب ما أفادت به وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وقالت وكالة أنباء "تسنيم"إن "هجمات الحرس الثوري جاءت ردا على دعم الانفصاليين للاضطرابات داخل إيران، فضلا عن محاولاتهم لتهريب الأسلحة"

ويعتبر هذا الهجوم الثاني من نوعه عبر الحدود منذ نهاية الأسبوع المنصرم، في وقت تخوض فيه إيران احتجاجات كبيرة على مقتل امرأة كردية إيرانية تبلغ من العمر 22 عامًا تم اعتقالها من قبل شرطة الآداب في البلاد.

ودعا الحرس الثوري في بيان، سكان إقليم كردستان العراق إلى عدم الاقتراب من مقرات ومراكز هذه المجموعات، والابتعاد عن أمكان استقرارها، مضيفا أن هذه الهجمات تهدف إلى ضمان الأمن الحدودي وتأديب من وصفهم بأنهم "إرهابيين"، فضلا عن تأكيده أن هذه الهجمات أيضا ترمي إلى "جعل سلطات الإقليم تتحمل مسؤولياتها تجاه المقررات الدولية والقانونية"،

وتأتي هذه الهجمات في وقت تشهد فيه إيران احتجاجات، منذ الـ17 من الشهر الجاري، على وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني المنحدرة من مدينة سقز بمحافظة كردستان الإيرانية، وسط اتهامات رسمية للمعارضة الكردية المسلحة بالمشاركة في الاحتجاجات.