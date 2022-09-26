إيران تصدر قرارًا بتجريم 14 شخصًا متورطًا باغتيال العالم النووي محسن فخري زادة

تشمل الاتهامات "الإفساد في الأرض والتورط في التعامل الاستخباري والتجسس لمصلحة الكيان الصهيوني.."

أصدرت النيابة العامة في إيران الأحد قرارًا بتجريم ومحاسبة 14 فردًا متورطًا في ملف اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة، بحسب النشر في سبوتنيك.

وووفقًا للمدعي العام في طهران علي صالحي فالاتهامات تشمل "الإفساد في الأرض، والتورط في التعامل الاستخباري والتجسس لمصلحة الكيان الصهيوني، والتواطؤ بنية المساس بأمن البلاد، واستهداف الأمن القومي الإيراني".

وفي شباط من العام الفائت، قال وزير الأمن والاستخبارات الإيراني، محمود علوي، إن عنصرا من القوات المسلحة الإيرانية وفر الإمكانات لاغتيال العالم النووي الشهير، محسن فخري زادة.

وأضاف علوي: "كانت لدينا معلومات عن مكان الاغتيال وليس موعد التنفيذ، فخري زادة كان عضوا في القوات المسلحة، والشخص الذي وفر الإمكانات لعملية الاغتيال عضو في القوات المسلحة، ونحن في وزارة الأمن لا يمكننا الدخول في الشؤون الاستخباراتية للقوات المسلحة، لذا طلبنا منها إرسال ممثل عنها لبحث مخطط الاغتيال، لكن العملية للأسف تمت قبل إرساله".

وقتل فخري زادة، رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا لدى وزارة الدفاع الإيرانية، والذي كان يعتبر من أبرز مطوري البرنامج الإيراني النووي، يوم 27 نوفمبر 2020 في عملية اغتيال وصفتها طهران بـ "الإرهابية".