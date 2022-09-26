اعتقال 4 فلسطينيين بعد اشتباكات بين رجال شرطة إسرائيليين ومصلين في الحرم القدسي

عدد من المصلين المسلمين أمضوا ليلتهم داخل المسجد الأقصى وراحوا فور بدء الزيارات بإلقاء المفرقعات باتجاه الشرطة

وقعت اضطرابات ومواجهات بين شرطيين ومصلين مسلمين الإثنين في الحرم القدسي، على خلفية زيارات قام بها محتفلون يهود برأس السنة العبرية الجديدة إلى باحات الأقصى، على ما أفادت موقع 13.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة بأن عددًا من المصلين المسلمين أمضوا ليلتهم داخل المسجد الأقصى وراحوا فور بدء الزيارات بإلقاء المفرقعات النارية باتجاه رجال الشرطة الذين يرافقون الزائرين من اليهود.

تمكن أفراد الشرطة من إلقاء القبض على اثنين من المشتبه بهم خلال الاشتباكات. وفي الأثناء تم العمل بمواصلة الزيارات خلال الفترة الصباحية فيما واصل المسلمون أداء الصلوات في المكان.

وفي ساعات فجر الإثنين، هتف عدد من الشباب المسلمين هتافات تشتمل على التحريض في منطقة باب الأسود بالبلدة القديمة، حتى أن بعضهم رشق قوات الشرطة العاملة في المنطقة بالحجارة. وتم اعتقال اثنين من المشتبه بهم برشق الحجارة على قوات الشرطة.

وقالت الشرطة إنه "على مدار الأيام القليلة الماضية، تم توزيع العديد من المنشورات الكاذبة وغير الصحيحة المتعلقة بالحرم القدسي على وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف التأجيج والتحريض على العنف. واضافت "هذه منشورات كاذبة تهدف إلى تضليل الجمهور. ندعو الجمهور الى عدم تصديق الأخبار الكاذبة وهذا التحريض الوحشي الذي تنشره في الغالب جهات معادية وذات مصلحة في مواقع التواصل الاجتماعي".

وأكدت الشرطة أنه "لم يحدث أي تغيير في الممارسة المتبعة منذ سنوات عديدة في الحرم القدسي في سياق صلاة المسلمين أو زيارة الإسرائيليين والسياح للمكان". وأضافت: "لن نسمح لأي شخص بتعطيل روتين الحياة في المكان بموجب الممارسة المتبعة، وأي شخص يخل بالنظام في الأماكن المقدسة ويأتي بتصرفات عنيفة من أي نوع، فسيتم التعامل معه بصرامة".

وفي تقييم لها اوضفت المؤسسة الأمنية الليلة الماضية ليلة رأس السنة في إسرائيل بالهادئة نسبيًا، وسط ورود ما يقرب من 50 إنذارًا حول اعتداءات محتملة.

يشار إلى أن قرارًا صدر عشية الأعياد اليهودية بفرض إغلاق في الضفة الغربية ابتداء من الساعة 4:00 مساء بالتوازي مع نشر 22 كتيبة عسكرية في مواقع مختلفة من الضفة.