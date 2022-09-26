إسرائيل: الشاباك يحقق مع مواطن يشتبه بوضعه عائقًا على السكة الحديدية بين عكا وكرميئيل

تجري العادة كل صباح، من باب الاحتراس، بفحص السكك الحديدية قبل تشغيل القطارات والتأكد من خلوها من أية عوائق

باشرت الشرطة والشاباك مساء اليوم (الإثنين) التحقيق في اشتباه للتسبب بأضرار في خطوط السكك الحديدية بين عكا وكرميئيل، بعد أن تم اكتشاف وجود عائق على السكة بالقرب من شارع 85.

ويفيد موقع واينت أنه تم اعتقال المشتبه به بالقرب من مكان الحادث وهو مواطن عربي من سكان الجليل شمال البلاد، في العشرين من عمره. وجرى تحويله للتحقيق مع قوى الأمن، فيما تم فرض حظر النشر على تفاصيل القضية والتحقيق.

ويشتبه المحققون بأن الرجل استغل انقطاع خدمات النقل خلال احتفالات رأس السنة اليهودية (روش هشانا) لإخراج القطار عن مساره حين يستأنف العمل من جديد، مساء الثلاثاء. لكن عاملي السكة الحديدية، يدأبون كل صباح، من باب الاحتراس، بفحص السكك الحديدية قبل تشغيل القطارات والتأكد من خلوها من أية عوائق، سواء كانت أجسامًا حيوانية أو أشياء أخرى.

وأفاد بيان للشرطة بأن التنظيمات الإرهابية لا تتوقف عن محاولات التخطيط والتنفيذ للعمليات العدائية. وقال المفوض يعكوف شبتاي "إن لم يكن بالصواريخ فإن المنظمات الإرهابية تعمل من خلال الإرهابيين. ووإن لم يكن ذلك منظمات ، فهناك إرهابيون أفراد. إن لم يكن من خلال وسائل الإعلام، فمن خلال التحريض الوحشي على الإنترنت. في مواجهة هذه المحاولات، نقوم بكل شيء، مع الجيش الإسرائيلي والشاباك، لإحباط نوايا المنظمات الإرهابية وإلحاق الضرر بمصادر تمويلها وتحريضها".

يذكر أن كوبي شبتاي أشار إلى المخاطر الكامنة في وسائل التواصل لا سيما في الأوقات الحرجة أمنيا وطالب بحجب الشبكة بحال اقتضت الحاجة وتغليب الأمن على الديمقراطية".