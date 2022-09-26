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تقرير: حصيلة ضحايا المواجهات مع النظام الإيراني تضامنًا مع الشجاعات 76 قتيلاً على الأقل

i24news

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مظاهرات في باريس يوم 25 سبتمبر ضد النظام الإيراني
Christophe ARCHAMBAULT / AFPمظاهرات في باريس يوم 25 سبتمبر ضد النظام الإيراني

أضافت المنظمة أن لديها مقاطع فيديو ووثائق تؤكد إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين

أفادت منظمة غير حكومية تدعى "حقوق الإنسان في إيران"، ومقرها أوسلو، عن مقتل 76 شخصًا على الأقل في إيران منذ بداية الاحتجاجات. وبحسب المنظمة، كان من بين القتلى ست نساء وأربعة أطفال. وأضافت المنظمة أن لديها مقاطع فيديو ووثائق تؤكد إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين. 

Video poster

وانتفض الشارع الإيراني تضامنا مع ما عرف لاحقا على المستوى الإعلامي بالنساء الشجاعات اللواتي خرجن للتظاهر ضد فرض الحجاب لتتأجج تلك المظاهرات على ضوء مقتل ناشطة إيرانية برصاص الأمن بعد مهسا أميني التي فارقت الحياة بعد ان اعتقلتها شرطة الأخلاق لارتدائها الحجاب على نحو اعتبر انتهاكا لقوانين الحياء في الجمهورية الإسلامية.

قال التلفزيون الإيراني الرسمي عن مهسا أميني، "للأسف ماتت ونقلت جثتها إلى معهد الطب الشرعي"، فيما نقلت وسائل إعلام ناطقة بالفارسية، بما في ذلك موقع "إيران وير" وصحيفة "شرق" عن أسرتها قولها إنها "نُقلت إلى المستشفى في غيبوبة هذا الأسبوع بعد ساعات قليلة على اعتقالها وقد توفيت".

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