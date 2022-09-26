تقرير: حصيلة ضحايا المواجهات مع النظام الإيراني تضامنًا مع الشجاعات 76 قتيلاً على الأقل

أضافت المنظمة أن لديها مقاطع فيديو ووثائق تؤكد إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين

أفادت منظمة غير حكومية تدعى "حقوق الإنسان في إيران"، ومقرها أوسلو، عن مقتل 76 شخصًا على الأقل في إيران منذ بداية الاحتجاجات. وبحسب المنظمة، كان من بين القتلى ست نساء وأربعة أطفال. وأضافت المنظمة أن لديها مقاطع فيديو ووثائق تؤكد إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين.

وانتفض الشارع الإيراني تضامنا مع ما عرف لاحقا على المستوى الإعلامي بالنساء الشجاعات اللواتي خرجن للتظاهر ضد فرض الحجاب لتتأجج تلك المظاهرات على ضوء مقتل ناشطة إيرانية برصاص الأمن بعد مهسا أميني التي فارقت الحياة بعد ان اعتقلتها شرطة الأخلاق لارتدائها الحجاب على نحو اعتبر انتهاكا لقوانين الحياء في الجمهورية الإسلامية.

قال التلفزيون الإيراني الرسمي عن مهسا أميني، "للأسف ماتت ونقلت جثتها إلى معهد الطب الشرعي"، فيما نقلت وسائل إعلام ناطقة بالفارسية، بما في ذلك موقع "إيران وير" وصحيفة "شرق" عن أسرتها قولها إنها "نُقلت إلى المستشفى في غيبوبة هذا الأسبوع بعد ساعات قليلة على اعتقالها وقد توفيت".