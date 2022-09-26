غانتس وأبومازن يتحدثان على الوضع الأمني بالضفة وتعزيز التنسيق الأمني

وزير الأمن الاسرائيلي يشدد أمام عباس على أهمية تواجد الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الميدان

شدد وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس أمام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على الحاجة للحفاظ على تواجد الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الميدان لوقف التصعيد في الضفة الغربية، جاء هذا وفقا لما نقله موقع "والا" عن مسؤول إسرائيلي.

واتصل الرئيس الفلسطيني الليلة هاتفيا مع غانتس حتى يقدم له التهاني بمناسبة حلول السنة العبرية الجديدة، وقال المسؤول الإسرائيلي إن المكالمة بينهما كانت قصيرة نسبيا. وتحدث الجانبان حول الوضع الأمني في الضفة الغربية وتقوية التنسيق الأمني وطالب غانتس من أبو مازن العمل على وقف التصعيد.

ويشار الى إن غانتس وعباس اجتمعا قبل شهرين في رام الله، حيث أجري اللقاء بمناسبة عيد الأضحى، وأيضا لإجراء تنسيق أمني ومدني استعدادا لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن. وكان غانتس أعلن في حينه أن الاجتماع إجري بروح طيبة وبأجواء ايجابية.

وناقش الجانبان خلال اجتماعهما التحديات الأمنية والمدنية في المنطقة، وأطلع وزير الأمن أبو مازن على تعقيدات الفترة القريبة في إسرائيل، واتفق الجانبان على مواصلة تنسيق أمني وثيق وتجنب خطوات تلحق ضررا بالاستقرار.

وعلى صعيد متصل، قال مسؤولون أمنيون الأسبوع الماضي أنه تم تمرير رسائل شديدة الى مسؤولين في السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية الفلسطينية، مفادها أنه في حال عدم منعهم أعمال عنف، الجيش الإسرائيلي سيقوم بذلك، وفي هذه المرحلة يسعى الجيس الإسرائيلي إلى تهدئة الأوضاع ومنع أنشطة تثير الاحتكاكات والاضطرابات.