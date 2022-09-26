تقرير: إنجاز تفاهمات بخصوص الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان

الجانب اللبناني قدم خلال الاجتماعات في نيويورك إجاباته النهائية بشأن المقترحات التي قدمها الوسيط الأمريكي

قالت مصادر لبنانية لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، الإثنين إن الاجتماعات التي عقدت الأسبوع الماضي في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أدت إلى تفاهمات بشأن ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان.

وأوضحت المصادر أن الجانب اللبناني قدم خلال الاجتماعات في نيويورك إجاباته النهائية بشأن المقترحات التي قدمها الوسيط الأمريكي آموس هوكشتين، وفي الوقت نفسه من المقرر أن يسلم هوكشتين قبل نهاية الأسبوع المقبل لبنان الرد الإسرائيلي الخطي والنهائي على ادعاءات الجانب اللبناني.

وبحسب المصادر اللبنانية، عقد نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، الياس بو صعب، سلسلة لقاءات مع هوكشتين في نيويورك، ناقش خلالها الطرفان استجابة لبنان لاقتراح الوسيط الأمريكي، القائم على الخط رقم 23 باعتباره الخط البحري، إلى جانب حقل قانا، وبالإضافة إلى جزء يقع جنوب الخط 23 وحقل قانا.

كما أوضحت المصادر أن لبنان لم يقدم أي تنازلات فيما يتعلق بالنقطة B1 الواقعة شمال رأس الناقورة والتي يفترض أن ينشأ منها الخط الحدودي البحري. وأضافت المصادر أن لبنان رفض أن تكون أي صلة بين ترسيم الحدود البرية وتلك البحرية، وقالت إن لبنان حقق في المفاوضات كل ما يحتاجه اللبنانيون - لذلك كل ما تبقى هو أن تتخذ إسرائيل قرارها في هذا الشأن.

كما ادعت المصادر اللبنانية أن الأمريكيين بلغوا لبنان رسالة من إسرائيل مفادها أن إنتاج الغاز من حقل "كاريش" سيبدأ بداية شهر تشرين الأول/أكتوبر القادم.