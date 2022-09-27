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تركيا: إصابة شرطيين في انفجار قرب مركز شرطة جنوبي البلاد واعتقال أحد المشتبه بهم

i24NEWS - AFP

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أطلق ضباط الشرطة التركية الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع على طلاب جامعة بوغازيتشي ، احتجاجًا على تعيين أحد الموالين للحكومة لرئاسة جامعتهم ، خلال اشتباكات في اسطنبول ، الثلاثاء 2 فبراير 2021.
AP / Omer Kuscu 2021 ©أطلق ضباط الشرطة التركية الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع على طلاب جامعة بوغازيتشي ، احتجاجًا على تعيين أحد الموالين للحكومة لرئاسة جامعتهم ، خلال اشتباكات في اسطنبول ، الثلاثاء 2 فبراير 2021.

تم ابطال قنبلة أخرى تحت إشراف خبراء المفرقعات، بينما تم إلقاء القبض على أحد المشتبه بهم

ذكرت وزارة الداخلية التركية، في بيان، اليوم الثلاثاء، إصابة شرطيين بجروح جراء انفجار قنبلة في هجوم وقع حوالي الساعة 2000 بتوقيت غرينتش قرب مركز شرطة في مرسين جنوبي تركيا.

وأكد البيان على أن "قنبلة أخرى بالقرب من مركز الشرطة تم إبطالها تحت إشراف خبراء المفرقعات، بينما تم إلقاء القبض على أحد المشتبه بهم". وأظهرت لقطات مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي انفجارا أعقبته أصوات طلقات نارية.

ومن جهتها أفادت وسائل إعلام محلية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي أن "الانفجار وقع في منطقة تيجي في مرسين"

وكان وزارة الداخلية التركية قد أعلنت في يوليو/تموز المنصرم، مقتل جندي وإصابة آخر؛ جراء انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع، شرقي البلاد.

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