اشتباكات عنيفة في القدس الشرقية بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية

عمد العشرات من الفلسطينيين الملثمين برشق الحجارة والزجاجات الحارقة واطلاق الألعاب النارية على الشرطة،

اندلعت اشتباكات عنيفة، أمس الاثنين، في عدة مواقع في القدس الشرقية، بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الشرطة الإسرائيلية، حيث عمد العشرات من الفلسطينيين الملثمين برشق الحجارة والزجاجات الحارقة واطلاق الألعاب النارية على الشرطة، ثم أشعلوا النار في عدة علب وألقوا بها على الشرطة.

وفي وقت سابق أمس، ألقت الشرطة الإسرائيلية في القدس القبض على 14 مشتبهاً بهم في حي البلدة القديمة بتهمة السلوك الفوضوي وإلقاء الحجارة وإطلاق الألعاب النارية ومهاجمة ضباط الشرطة، معظم المعتقلين هم من سكان القدس الشرقية.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة بأن "عددا من المصلين الفلسطينيين أمضوا ليلتهم داخل المسجد الأقصى وراحوا فور بدء الزيارات بإلقاء المفرقعات النارية باتجاه رجال الشرطة الذين يرافقون الزائرين من اليهود"

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إن "الشرطة الإسرائيلية ستواصل العمل بحزم وعدم التسامح مطلقا مع العنف من أي نوع وانتهاك النظام العام وأي محاولة لإيذاء ضباط الشرطة أو المدنيين".

وكان وزير الأمن الإسرائيلي، قد شدد، أمس الإثنين، أمام رئيس السلطة الفلسطينية على الحاجة للحفاظ على تواجد الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الميدان لوقف التصعيد في الضفة الغربية، جاء هذا وفقا لما نقله موقع "والا" عن مسؤول إسرائيلي.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه محمود عباس لتهنئة غانتس بمناسبة حلول السنة العبرية الجديدة، وقال المسؤول الإسرائيلي إن المكالمة بينهما كانت قصيرة نسبيا. وتحدث الجانبان حول الوضع الأمني في الضفة الغربية وتقوية التنسيق الأمني وطالب غانتس من أبو مازن العمل على وقف التصعيد.