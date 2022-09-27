الكوليرا تواصل الانتشار في سوريا بحصيلة متزايدة بلغت 29 حالة وفاة

وصول شحنة من الأدوية والإمدادات قبل يومين فقط إلى مطار دمشق من المركز اللوجستي في دبي

يواصل مرض الكوليرا الانتشار في أنحاء سوريا على ضوء تقارير وزراة الصحة السورية التي أبلغت الإثنين بأن إجمالي الوفيات جراء المرض ارتفع إلى 29 حالة وفاة. وتركزت معظم حالات التفشي والوفيات في مناطق شرق سوريا الواقعة على طول حوض نهر الفرات الملوثة مياهه.

وبحسب بيانات الأمم المتحدة، فقد تجلى المرض بأشد حالاته صعوبة. وكان مسسؤول أممي قد أشار إلى أن تفشي المرض مرتبط بري المحاصيل باستخدام المياه الملوثة إضافة إلى شرب المياه غير الآمنة من نهر الفرات.

كما انتشر المرض في المناطق التي يسيطر عليها الأكراد والمعارضة في شمال وشمال غرب سوريا، حيث نزح الملايين من ديارهم بسبب الصراع المستمر منذ ما يزيد عن عشر سنوات، بحسب مصادر طبية.

وأعلنت لجنة الإنقاذ الدولية العاملة في سوريا أنه يتم الآن فحص أكثر من 2000 حالة اشتباه بالكوليرا.

وأفاد موقع الحرة، أنه ضمن خطوات "الصحة العالمية" لمواجهة تفشي الكوليرا الحالي، أعلنت الطبيبة إيمان الشنقيطي عن وصول شحنة من الأدوية والإمدادات قبل يومين فقط إلى مطار دمشق من المركز اللوجستي في دبي. وستُوزع هذه الإمدادات، التي تكفي لتغطية ألفي حالة خطيرة و190 ألف حالة خفيفة على المرافق الصحية في شمال شرق سوريا حيث تتركز فاشية الكوليرا.