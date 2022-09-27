تقرير: اعتقال أعضاء من الطائفة اليهودية في مداهمة للشرطة في المكسيك

نفذت سلطات الهجرة المكسيكية المداهمة بالقرب من الحدود مع غواتيمالا واحتج المعتقلون على ظروف الاعتقال

اعتقلت السلطات المكسيكية أعضاء من 17 عائلة يهودية تنتمي إلى طائفة ليف طاهور اليهودية المتدينة، حسبما أفادت إحدى وسائل الإعلام المحلية، اليوم الثلاثاء.

وفقا لدياريو دي تشياباس، نفذت سلطات الهجرة المكسيكية مداهمة هذا الأسبوع بالقرب من الحدود مع غواتيمالا، وبحسب ما ورد احتج المعتقلون على الظروف التي احتُجزوا فيها، ووصفوها بأنها "غير إنسانية".

وهربت المجموعة بعد ذلك إلى كندا، حيث خضعت لتدقيق شديد بسبب إساءة معاملة الأطفال المزعومة. ثم فر الأعضاء إلى أمريكا الوسطى منذ عدة سنوات، وفي العام المنصرم، ظهرت وثائق تفيد بأن قادة الجالية، الذين بلغ عددهم نحو 280 عضوا، طلبوا اللجوء في إيران وتعهدوا بالولاء للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

وتعني "Lev Tahor "التي تعني "القلب النقي" بالعبرية، وتأسست في القدس في الثمانينيات من القرن المنصرم، وهي تتبنى أيديولوجية متطرفة مناهضة للصهيونية وتشمل ممارساتها تغطية المرأة العضو من الرأس حتى أخمص القدمين بالرداء الأسود، ويقال إن زواج الأطفال ممارسة شائعة بين الأعضاء.