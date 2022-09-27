الشاباك يحاول العثور على المزيد من المشتبه بهم بوضع العائق على السكة الحديدية شمالي إسرائيل

مفوض سابق للإطفاء قال إن "الأمر كان من الممكن أن يؤدي إلى كارثة كبيرة"

تم تفادي كارثة كبرى أمس بعد العثور على عائق وضع على سكة القطار بين مدينة عكا ومدينة كرمئيل شمالي إسرائيل، واعتقل مواطن عربي في سنوات العشرين من عمره للاشتباه بارتكاب ذلك، وإطلق سراحه اليوم. ولم يسفر الحادث عن إصابات وأضرار. وكجزء من تحقيقات الشاباك أفاد "والا" أنه تبذل جهود للعثور على مشتبهين آخرين متورطين بالتخطيط للعملية. وعلى ما يبدو، استغل المشتبه الذي أعتقل عملية توقف سير القطارات بسبب العيد، ووضع غرض هندسي حتى يؤدي إلى خروج القطار عن مساره خلال رحلته في نهاية إجازة العيد.

وصرح ضابط الشرطة السابق شاحار ايلون، والذي شغل بالماضي منصب مفوض الإطفاء والإنقاذ ومدير قطار إسرائيل لموقع "والا" إن :"محاولة إلحاق الضرر بالسكة الحديدية يعتبر حدثا خطيرا جدا وبالتالي فإن القانون يتعامل معه بصرامة تامة" وأضاف"يجب أن نتذكر أنه يتواجد في القطار دائما المئات من الركاب، وكل حدث أمني يمكن أن يتحول بلحظة واحدة الى كارثة كبيرة، كما أنه توجد مشكة بنيوية تتعلق بالانقاذ نظرا للتحديات الكبيرة بالتوجه الى السكة الحديدية".

ووفقا له، كان في الماضي محاولات لوضع عوائق أو تفكيك السكك بهدف إخراج القطار عن مساره :"هذه المحاولات عموما تم اكتشافها من قبل وحدة الأمن التابعة للسكك الحديدية، الحديث يدور عن وحدة تختص فقط بأمن السكك، تقوم بدوريات على طول مدار السكة كل الوقت وتجد من وقت لآخر عوائق من النوع الذي عثر عليه هذه المرة. كما أنه توجد لشبكة القطارات وسائل إضافية لرصد عوائق، لكن لن أذكرها لأسباب واضحة". ويشار إلى أن المشتبه بوضع العائق يجري التحقيق معه بمشاركة الشاباك، وفرض أمر منع نشر على تفاصيل القضية.