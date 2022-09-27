الأردن والسعودية: اجتماعات لمناقشة اتفاقيات الربط الكهربائي

قال أمجد الرواشدة، إن "الجانبان توافقا على أن يتم في النصف الثاني من عام 2025 تشغيل المشروع تجاريا".

أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، اليوم الثلاثاء، أن مسؤولين من الأردن والسعودية ناقشا خلال إجتماع الاتفاقيات الخاصة بمشروع الربط الكهربائي المشترك بين البلدين، تمهيدا لتنفيذ الربط بحلول النصف الثاني من العام 2025.

وقالت الوكالة، إن "الإجتماع ضم عن الجانب الأردني مدير عام شركة الكهرباء الوطنية أمجد الرواشدة، مع الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراء الطاقة مازن بن علي البهكلي"، مضيفة أن "توقعات الجانبين للانتهاء من الاتفاقيات وتوقيعها رسميا قبل نهاية العام الحالي، حيث سيتم توقيع اتفاقية تنفيذية واتفاقية تشغيلية وأخرى تجارية"، حسب وكالة الاناضول التركية .

وفي هذا السياق، قال أمجد الرواشدة، إن "الجانبان توافقا على أن يتم في النصف الثاني من عام 2025 تشغيل المشروع تجاريا".

وفي أغسطس/آب 2020، وقعا البلدين مذكرة تفاهم لتحقيق الربط الكهربائي بين البلدين لاستكمال الربط العربي خاصة وأن البلدين مشتركان في مجموعتي الربط الخليجي والربط الثماني على التوالي.

وسيصبح المشروع بعد تنفيذه أحد محاور الربط في مشروع الربط الكهربائي العربي الشامل، الذي سيكمل الربط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج، مع دول المشرق العربي وبقية الدول العربية في شمال إفريقيا.