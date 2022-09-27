العاهل السعودي يعين ولي العهد محمد بن سلمان رئيسا لمجلس الوزراء

أمر الملك سلمان بن عبد العزيز أن "يكون الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء"

أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء، أن العاهل السعودي، سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أصدر أوامر ملكية، بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، وبتولي ولي العهد محمد بن سلمان منصب رئاسة الوزراء.

وقالت الوكالة، بناء على بيان رسمي، أمر الملك سلمان بن عبد العزيز أن "يكون صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء؛ استثناءً من حكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام الأساسي للحكم، ومن الأحكام ذوات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء.".