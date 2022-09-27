أبو مازن والرئيس الإسرائيلي يشددان بمكالمة هاتفية:"على أهمية التعاون لوقف العنف"

وشدد الجانبان على "الحاجة بالحفاظ وتعزيز علاقات الجوار بين الشعبين، وأهمية الفعاليات والأنشطة المشتركة"

أجرى رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن مساء اليوم الأربعاء مكالمة هاتفية مع الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ لتهنئته بعيد رأس السنة العبرية الجديدة.

وخلال المحادثة شدد الرئيس الإسرائيلي :" على الحاجة بالحفاظ وتعزيز علاقات الجوار بين الشعبين، وأهمية الفعاليات والأنشطة المشتركة لتهدئة ووقف العنف والجماعات المتطرفة" جاء هذا بحسب البيان الصادر عن ديوانه، والذي أضاف بأن" الجانبان عبرا عن الأمل بأن يتضاعف التعاون المدني والأمني وعودة الهدوء الأمني الى طبيعته".

ويشار إلى أن وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس شدد خلال مكالمته مع رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن ليلة أمس على الحاجة بالحفاظ على تواجد الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الميدان لوقف التصعيد في الضفة الغريية، جاء هذا بحسب ما نقله مسؤول إسرائيلي لموقع "والا"، المحادثة جرت خلال اتصال للرئيس الفلسطيني مع غانتس لتهنئته بالعام الجديد، وقال المسؤول إن المكالمة كانت قصيرة نسبيا.

وتـأتي المكالمات بالوقت الذي فيه شرطة إسرائيل في حالة تأهب قصوى في كل أنحاء البلاد، خلال فترة الأعياد اليهودية، والتي يتم خلالها التشديد بشكل أساسي على مدينة القدس والبلدة القديمة، حيث تم تعزيزها خلال الأيام الأخيرة بقوات كبيرة. وحتى انتهاء فترة الأعياد سيتم نشر الآلاف من رجال الشرطة في الحواجز والمفترقات وفي مراكز التسوق والترفيه، وأماكن العبادة ومناطق التجمع في كل أنحاء البلاد.