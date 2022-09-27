تقرير: الشرطة الإسرائيلية تقدر أن الاشتباكات بالحرم القدسي ستتواصل لأسابيع

وعلى صعيد متصل شدد ابو مازن خلال مكالمة مع الرئيس الإسرائيلي على أهمية الأنشطة الأمنية المشتركة

أفادت هيئة البث الرسمية "كان" أن هناك تقديرات لدى شرطة إسرائيل بأن الاشتباكات في الحرم القدسي ستتواصل خلال الأسابيع القادمة، وفي أعقاب ذلك فإن حالة التأهب الأمنية القصوى ستتواصل حتى فترة الانتخابات في إسرائيل. وأفيد أنه في شرطة إسرائيل باتوا يميزون ارتفاعا بالتحريض بما يرتبط بالموقع الديني. وعلى صعيد متصل أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء اليوم مكالمة هاتفية مع الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ شددا خلالها على أهمية الأنشطة الأمنية المشتركة لتهدئة العنف.

كما تواصلت أعمال العنف الليلة ايضا، حيث اعتقل مشتبهين من سكان صور باهر للاشتباه بإلقائهما الحجارة تجاه رجال الشرطة. كما أطلق مسلحون وهم يستقلون سيارة النار تجاه جنود إسرائيليين وفروا من المكان، بدون وقوع اصابات. كما اندلعت أمس اشتباكات في مواقع متعددة في القدس الشرقية بين فلسطينين وقوات الشرطة وقوات حرس الحدود.

وفي وقت سابق أمس اعتقل في البلدة القديمة بمدينة القدس 14 مشتبها "بالاخلال بالنظام العام، إلقاء الحجارة والمفرقعات النارية، مهاجمة رجال شرطة، والتحصن في المسجد الاقصى وارتكاب مخالفات الاخلال بالنظام العام"، غالبية المعتقلين من القدس الشرقية.