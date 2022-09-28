الضفة الغربية: مسلحون فلسطينيون يطلقون النار على جنود إسرائيليين

بحسب التقارير، فإن "المسلحون ألقوا الحجارة والمتفجرات كما قاموا بإطلاق النار على جنود إسرائيليين"

أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية، أن قوات الجيش الإسرائيلي تعرضت لإطلاق نار من قبل مسلحين فلسطينيين في شمال الضفة الغربية أمس الثلاثاء، ولم يتم إصابة أحد.

وبحسب التقارير، فإن "المسلحين ألقوا الحجارة والمتفجرات كما قاموا بإطلاق النار على جنود إسرائيليين بالقرب من بلدة عَصيرَة الشماليَّة" التي تتبع محافظة نابلس شمال الضفة الغربية.

ومن جانبها، أعلنت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية مسؤوليتها عن الهجوم، كما تم في نفس الوقت، إطلاق نار في حادث آخر عند نقطة تفتيش في بلدة جبع شمال الضفة الغربية، حيث قالت الحركة إن "منفذي الهجوم تمكنوا من الانسحاب بأمان".

وتأتي هذه الهجمات وسط تصاعد التوترات وتزامنا مع احتفالات رأس السنة اليهودية الجديدة، الذي يشهد سلسلة من الأعياد خلال الأسابيع التالية.

وكثفت القوات الإسرائيلية عملياتها في الضفة الغربية في الأشهر الأخيرة لاستئصال أعضاء التنظيم، حيث اعتقلت السلطات الإسرائيلية ما لا يقل عن 14 شخصًا منذ الأحد الماضي، بعد مواجهات مع الشرطة احتجاجًا على زوار المسجد الأقصى.

وقام عدد منهم بالتواجد وحجز أنفسهم داخل المسجد الأقصى ليلة الأحد، فيما أطلقوا مفرقعات نارية على الشرطة في صباح الإثنين المنصرم قبل وصول زوار يهود إلى الموقع، حيث أكدت وقالت الشرطة الإسرائيلية: أنه "سيتم اعتقال مثيري الشغب والمخالفين للقانون من الحرم القدسي والقدس الشرقية في الأيام المقبلة".