إيران : إعتقال فائزة هاشمي ابنة الرئيس السابق بتهمة "تحريض المتظاهرين"

"فائزة هاشمي لديها سجل سابق في الاعتقالات بسبب تواجدها المباشر في بعض الاحتجاجات" سابقا

أفادت وكالة "تسنيم" المحلية، الإيرانية، أمس الثلاثاء، أن السلطات قامت بإعتقال فائزة هاشمي، ابنة الرئيس الأسبق، أكبر هاشمي رفسنجاني، بتهمة "تحريض المتظاهرين" في شرقي العاصمة، طهران.

وقالت الوكالة، إن "فائزة هاشمي لديها سجل سابق في الاعتقالات بسبب تواجدها المباشر في بعض الاحتجاجات" سابقا، حيث حكم عليها بالسجن 6 أشهر في نهاية عام 2012 بتهمة "الدعاية" ضد إيران.

وكانت السلطة القضائية في إيران، قد وجهت اتهامات بحق فائزة هاشمي بالدعاية ضد البلاد والتجديف على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نقلت وسائل إعلام محلية عن فائزة رفسنجاني قولها إن "طلب طهران رفع الحرس الثوري الإيراني من القائمة السوداء لـ "المنظمات الإرهابية الأجنبية" التي وضعتها الولايات المتحدة "ضار بالمصالح الوطنية".

وكان شطب الحرس الثوري من قائمة "الإرهاب" من أحد المطالب الشائكة في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي مع طهران الذي وقع عام 2015.

وفائزة رفسنجاني البالغة 59 عامًا، هي ابنة أكبر هاشمي رفسنجاني، الرئيس المعتدل الاسبق الذي دعا إلى التقارب مع الغرب والولايات المتحدة.

وواصل الإيرانيون، أمس الثلاثاء، تظاهراتهم لليلة 12 تواليا احتجاجا على وفاة مهسا أميني خلال احتجازها لدى شرطة الأخلاق لعدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة لإيران، في تحد لحملة قمع تقول جماعة حقوقية إنها أسفرت عن مقتل أكثر من 75 شخصا.