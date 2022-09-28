الضفة الغربية: مقتل شقيق منفذ عملية ديزنغوف إثر تبادل لإطلاق النار في مدينة جنين

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "القوات تعمل بالقرب من مخيم جنين"

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن اندلاع اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين في مدينة جنين بالضفة الغربية، وذلك أثناء محاصرة قواته لمنزل عائلة منفذ العملية العدائية في شارع ديزنغوف في تل ابيب في أبريل /نيسان المنصرم، والتي أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "القوات تعمل بالقرب من مخيم جنين". وبحسب ما ورد فإن عبد حازم شقيق منفذ عملية ديزنغوف لقي مصرعه إثر تبادل لإطلاق النار.

https://twitter.com/i/web/status/1575016359712681986 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وأكدت مصادر فلسطينية، اليوم الأربعاء، أن "انفجارا أصاب المنزل"، كما سمع أصوات طلقات نارية في المنطقة وشوهد دخان في الفيديو.

https://twitter.com/i/web/status/1575012535677624322 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وكان منزل منفد العملية العدائية رعد حازم، قد هدم في وقت سابق من سبتمبر/أيلول الحالي، مما أدى إلى اشتباكات عنيفة بين المتظاهرون الفلسطينيون مع قوات الجيش الإسرائيلي التي ردت بإطلاق النار، مما أسفر عن مقتل فلسطيني بعد مطاردة استمرت عدة ساعات وإصابة 16 آخرين، وكانت عملية هدم المنازل معقدة بسبب العدد الكبير من المسلحين في المنطقة.

وأصيب قرابة 15 شخصا بجروح في الهجوم العدائي على بار "إيلكا" في شارع ديزنغوف في تل أبيب في مطلع نيسان/أبريل، كما تم التعرف على المنفذ وهو رعد حازم، والذي قُتل في تبادل لإطلاق النار مع ضباط الأمن بعد مطاردة ليلية.