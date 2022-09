الضفة الغربية: مقتل شقيق منفذ عملية ديزنغوف إثر تبادل لإطلاق النار في مدينة جنين

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن اندلاع اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين في مدينة جنين بالضفة الغربية، وذلك أثناء محاصرة قواته لمنزل عائلة منفذ العملية العدائية في شارع ديزنغوف في تل ابيب في أبريل /نيسان المنصرم، والتي أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "القوات تعمل بالقرب من مخيم جنين". وبحسب ما ورد فإن عبد حازم شقيق منفذ عملية ديزنغوف لقي مصرعه إثر تبادل لإطلاق النار.