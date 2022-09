وزير الخارجية الإماراتي يهنئ رئيس الوزراء الإسرائيلي بالسنة اليهودية الجديدة

هنأ وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، أمس الثلاثاء، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد بمناسبة رأس السنة اليهودية الجديدة.

وقال مكتب الوزير الإماراتي في بيان له، إن "عبد الله بن زايد آل نهيان أعرب عن شكره لرئيس الوزراء الإسرائيلي، على ترحيبه الحار خلال زيارته الأخيرة لإسرائيل بمناسبة الذكرى الثانية لتوقيع اتفاق إبراهيم".

وأضاف البيان، أن "الوزير أكد أن نجاح البلدين في إقامة علاقات مثمرة ومتينة، كان تجسيدًا واضحًا لفوائد السلام لمنطقتنا وكذلك قدرتنا على العمل معًا من أجل مستقبل مزدهر للأجيال".