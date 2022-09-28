وزير الخارجية الإماراتي يهنئ رئيس الوزراء الإسرائيلي بالسنة اليهودية الجديدة

"الوزير الإماراتي أكد أن نجاح البلدين في إقامة علاقات مثمرة ومتينة، كان تجسيدًا واضحًا لفوائد السلام لمنطقتنا"

هنأ وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، أمس الثلاثاء، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد بمناسبة رأس السنة اليهودية الجديدة.

وقال مكتب الوزير الإماراتي في بيان له، إن "عبد الله بن زايد آل نهيان أعرب عن شكره لرئيس الوزراء الإسرائيلي، على ترحيبه الحار خلال زيارته الأخيرة لإسرائيل بمناسبة الذكرى الثانية لتوقيع اتفاق إبراهيم".

وأضاف البيان، أن "الوزير أكد أن نجاح البلدين في إقامة علاقات مثمرة ومتينة، كان تجسيدًا واضحًا لفوائد السلام لمنطقتنا وكذلك قدرتنا على العمل معًا من أجل مستقبل مزدهر للأجيال".

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كما رحب وزير الخارجية الإماراتي بكلمة يائير لابيد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي شدد فيها على أهمية السلام في المنطقة ودعا إلى حل الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، قد أكد الخميس المنصرم، أن "معظم الإسرائيليين يؤيدون حل الدولتين شرط أن لا يكون مصدرا لتهديد إسرائيل"وأضاف " نسعى لتحقيق السلام مع الفلسطينيين بما يضمن أمن إسرائيل".